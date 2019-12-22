Об этом сообщает пресс-служба бюро.
В ходе досудебного расследования выяснилось, что чиновники в сговоре с предпринимателями наладили преступную схему растаможивания грузовых автомобилей марки MAN на территорию Украины через таможенный пост “Западный” с занижением таможенной стоимости.
“Подозреваемые не проверяли сведений, содержащихся в документах, подтверждающих таможенную стоимость иностранных грузовиков, и игнорировали сообщения автоматизированной системы таможенного оформления “Инспектор”, – говорится в сообщении.
ГБР отмечает, что вследствие действий таможенников начисление таможенных платежей производилось по значительно заниженной ставке, из-за чего государственный бюджет недополучил более 2 млн гривен.
Дело квалифицировали по ч. 2 ст. 364 УК Украины (“Злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица использование служебным лицом служебного положения вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам”).
Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.
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