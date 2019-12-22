Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного во Львове, сообщили о подозрении в злоупотреблении властью двум главным государственным инспекторам таможенного поста "Западный" и государственному инспектору отдела администрирования таможенных платежей Львовской таможни Государственной фискальной службы (ГФС).

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что чиновники в сговоре с предпринимателями наладили преступную схему растаможивания грузовых автомобилей марки MAN на территорию Украины через таможенный пост “Западный” с занижением таможенной стоимости.

“Подозреваемые не проверяли сведений, содержащихся в документах, подтверждающих таможенную стоимость иностранных грузовиков, и игнорировали сообщения автоматизированной системы таможенного оформления “Инспектор”, – говорится в сообщении.

ГБР отмечает, что вследствие действий таможенников начисление таможенных платежей производилось по значительно заниженной ставке, из-за чего государственный бюджет недополучил более 2 млн гривен.

Дело квалифицировали по ч. 2 ст. 364 УК Украины (“Злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица использование служебным лицом служебного положения вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам”).

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.