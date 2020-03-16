Лидеров фракций собирают на 23:00 к спикеру Дмитрию Разумкову на совещание о повестке внеочередной сессии Рады, которая состоится во вторник в 8 утра.

Об этом стало известно #Буквам из источников среди лидеров фракций.

“Нас собирают, но повестка неизвестна. Сейчас идет заседание “слуг”, а потом уже и нас соберут”, – сказал депутат.

Информацию также подтвердил лидер фракции “Голоса” Сергей Рахманин.

Он не исключил, что на совещании обсудят вопрос введения чрезвычайного положения.

“Председатель Верховной Рады на ночь объявляет совещание. Говорят, с участием Кабмина и СНБОУ. Президент анонсирует ряд ограничительных мер и призывает Раду работать в пленарном режиме.

Собрав эти факты вместе, читаем намерение (пока только намерение) объявить чрезвычайное положение. Для тех, кто не знает – в условиях чрезвычайного положения парламент должен работать сессионно”, – написал Рахманин.

“Что за этим стоит и чем это грозит? Первое. Чрезвычайное положение – это всегда ограничение прав и свобод. Это запрет забастовок и массовых мероприятий. Это ограничения в передвижении, табу на проведение выборов, дополнительные полномочия силовиков и другие лакомства. Второе. Если власть решается на введение чрезвычайного положения, это значит, что без ущемления прав граждан она не может справиться с какой-то проблемой”? – добавил лидер фракции “Голоса”.