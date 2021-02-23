Covid-19 Украина

обновлено 23.02.2021 в 18:01

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Литва поделится с Украиной излишками COVID-вакцины

Литва заявила о готовности поделиться с Украиной избытком вакцины от коронавируса.

Вторник, 23 февраля 2021, 18:48

Об этом заявили министры иностранных дел Украины и Литвы Дмитрий Кулеба и Габриелюс Ландсбергис во время совместной пресс-конференции.

“Во время нашего разговора я выразил обеспокоенность недостаточным количеством вакцины в Украине и заверил министра, что в случае возникновения избытка, мы будем делиться с Украиной”, – сказал Ландсбергис.

Он отметил, что сейчас Еврокомиссия не урегулировала процедуру передачи избыточной вакцины партнерами на уровне блока. Поэтому страна может сама определять, кому передать вакцину, которая остается.

Также он призвал коллег из стран ЕС поделиться избыточной вакциной с Украиной.

“Мы обсудили борьбу с коронавирусом. И я очень благодарен Габриелюсу, что он сообщил следующую информацию: когда у Литвы появятся излишки вакцины от коронавируса, она с радостью поделится ею с Украиной”, – добавил Кулеба.

Во вторник, 23 февраля, в Украину прибыла первая партия COVID-вакцины. Массовая вакцинация групп риска начнется завтра, 24 февраля.

Отметим, что Министерство охраны здоровья Украины вчера, 22 февраля, зарегистрировало вакцину от коронавируса COVID-19 производства Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения.

  • Напомним, Министерство здравоохранения Украины определило 9 приоритетных групп населения, будут в первую очередь вакцинированы от коронавируса COVID-19. Весь процесс вакцинации планируется провести в пять этапов.
  • Откуда правительство будет брать деньги на вакцину, какие это будут вакцины и когда они попадут в Украину — в материале #Букв.

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