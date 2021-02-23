Литва поделится с Украиной излишками COVID-вакцины

Об этом заявили министры иностранных дел Украины и Литвы Дмитрий Кулеба и Габриелюс Ландсбергис во время совместной пресс-конференции.

“Во время нашего разговора я выразил обеспокоенность недостаточным количеством вакцины в Украине и заверил министра, что в случае возникновения избытка, мы будем делиться с Украиной”, – сказал Ландсбергис.

Он отметил, что сейчас Еврокомиссия не урегулировала процедуру передачи избыточной вакцины партнерами на уровне блока. Поэтому страна может сама определять, кому передать вакцину, которая остается.

Также он призвал коллег из стран ЕС поделиться избыточной вакциной с Украиной.

“Мы обсудили борьбу с коронавирусом. И я очень благодарен Габриелюсу, что он сообщил следующую информацию: когда у Литвы появятся излишки вакцины от коронавируса, она с радостью поделится ею с Украиной”, – добавил Кулеба.