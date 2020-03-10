Вспышка коронавируса COVID-19 повлияла на мир шоу-бизнеса: об отмене концертов уже сообщили американские певицы Мадонна и Майли Сайрус, а также рок-группа из США Pearl Jam.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Так, Майли Сайрус отменила поездку в Австралию, где должна была выступить на благотворительном концерте в рамках мирового тура Bushfire Relief в поддержку усилий, направленных на ликвидацию последствий лесных пожаров в этой стране, информирует The Guardian. Концерт планировался в Мельбурне.

Певица отметила, что “очень разочарована”, но считает необходимым придерживаться рекомендаций властей.

“Согласно рекомендациям местных, государственных, федеральных и международных органов власти, в том числе Центров по контролю и профилактике заболеваний (США, – ред.), снизить потенциальные риски для здоровья в ответ на текущий глобальный кризис в области здравоохранения, мы отказываемся от нашей поездки в Австралию для участия в шоу. Я очень разочарована, но должна делать то, что правильно для защиты здоровья и безопасности моей команды”, – подчеркнула Сайрус.

Певица добавила, что сделает пожертвования в фонд борьбы с последствиями пожаров в Австралии.

Также стало известно об отмене двух концертов Мадонны в Париже, поскольку французские власти временно запретили проведение крупных мероприятий.

Концерты, запланированные на 10 и 11 марта, должны были стать последними в рамках мирового тура певицы Madame X. Деньги за билеты пообещали вернуть.

В свою очередь американская рок-группа Pearl Jam из-за распространения коронавируса решила отменить турне по США и Канаде, которое должно было начаться 18 марта. По словам музыкантов, “риск слишком велик”.

“Поскольку мы не имеем примеров того, что национальная система здравоохранения США может со всем этим справиться, у нас нет причин верить, что ситуация будет под контролем через несколько недель”, – говорится в заявлении группы.

Как отмечает ВВС, согласно некоторым сообщениям, будет перенесен и один из самых известных музыкальных фестивалей мира – Coachella, который ежегодно проводится в Калифорнии. В этом году он был запланирован на апрель.

По предварительным данным, Coachella придется провести на полгода позже. Указанный фестиваль ежегодно посещают около 250 тысяч человек.