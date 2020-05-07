Американская певица Мадонна утверждает, что переболела коронавирусом во время своего концертного турне по миру.

Об этом Мадонна сообщила на своей странице в Instagram.

“Если вы дали положительный результат на антитела, это означает, что у вас был вирус, который я, очевидно, подхватила, когда болела в конце моего тура по Парижу более 7 недель назад вместе со многими другими артистами из моего шоу”, – написала певица.

По словам Мадонны, в данный момент она уже не болеет, хотя результат теста на антитела к болезни остается у нее положительным.

“В то время мы все думали, что у нас очень тяжелый грипп. Слава Богу, сейчас мы все здоровы”, – пояснила она.