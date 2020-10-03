Об этом сообщается на сайте общины Мадрида.
С 22:00 часов 2 октября (23:00 по киевскому времени) на территории общины начали действовать более жесткие карантинные ограничения.
Усиленный карантин ввели в Мадриде и еще 9 крупных муниципалитетах региона, где численность населения — более 100 тысяч.
Это Мадрид, Фуенлабрада, Алькоркон, Парла, Хетафе, Леганес, Мостолес, Алькала-де-Энарес, Торрехон-де-Ардос и Алькобендас.
В течение последних 15 дней такие же меры действовали локально в 45 зонах ответственности служб здравоохранения, где наблюдался высокий уровень распространенности коронавируса.
Стоит заметить, что новые ограничения являются менее строгими, чем те, что были введены в марте, когда людям было запрещено покидать дома.
Какие ограничения будут введены?
Рестораны и гостиницы смогут принимать до 50% количества, способного вместить. Это касается как закрытых помещений, так и находящихся на открытом воздухе.
За одним столом могут сидеть до 6 человек. Последнего клиента можно принимать до 22 часов, в 23 заведения должны закрываться (кроме служб доставки). Работа баров запрещена.
Эти же ограничения пропускной способности касаются развлекательных заведений и заведений, где проводятся азартные игры и ставки.
Парки и сады будут закрыты.
Гражданам полагается ограничить передвижение за пределы указанных населенных пунктов.
Выезжать/заезжать будет можно с целью работы, учебы, получения образования, помощи пожилым/несовершеннолетним, для получения банковских, страховых, административных услуг и тому подобное. Жители изолированных районов смогут вернуться домой без проблем.
Также въезд/выезд возможен для тех, у кого есть “насущная необходимость или форс-мажорные обстоятельства”.
В пределах указанных населенных пунктов граждане смогут свободно передвигаться.
В культовых местах сможет находиться до трети количества, которое пространство может вместить.
Торговые заведения смогут работать только до 22 часов. Исключение — аптеки, медицинские и ветеринарные центры, АЗС и так далее.
Спортивные занятия в спортивных заведениях разрешены. В закрытых помещениях разрешено до 50% максимально возможного количества посетителей, на открытом пространстве — до 60%. Групповые занятия — не более 6 человек.
Участие более 6 человек в “семейных и социальных событиях” разрешено только в случаях, если они проживают вместе.
- Напомним, в сентябре Министерство здравоохранения Испании назвали вероятным локдаун в Мадриде из-за эпидемической ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции.
- В середине августа Испания поднялась на первое место в Европе по количеству зараженных коронавирусом с показателем 132,2 случая на 100 тысяч населения.
- В июле в Мадриде усилили ограничения из-за коронавируса COVID-19: защитные маски стали обязательными во всех общественных местах.