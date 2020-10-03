В Мадриде и еще 9 населенных пунктах введен смягченный локдаун. Испанская столица первой в Европе пошла на такой шаг в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщается на сайте общины Мадрида.

С 22:00 часов 2 октября (23:00 по киевскому времени) на территории общины начали действовать более жесткие карантинные ограничения.

Усиленный карантин ввели в Мадриде и еще 9 крупных муниципалитетах региона, где численность населения — более 100 тысяч.

Это Мадрид, Фуенлабрада, Алькоркон, Парла, Хетафе, Леганес, Мостолес, Алькала-де-Энарес, Торрехон-де-Ардос и Алькобендас.

В течение последних 15 дней такие же меры действовали локально в 45 зонах ответственности служб здравоохранения, где наблюдался высокий уровень распространенности коронавируса.

Стоит заметить, что новые ограничения являются менее строгими, чем те, что были введены в марте, когда людям было запрещено покидать дома.

Какие ограничения будут введены?

Рестораны и гостиницы смогут принимать до 50% количества, способного вместить. Это касается как закрытых помещений, так и находящихся на открытом воздухе.

За одним столом могут сидеть до 6 человек. Последнего клиента можно принимать до 22 часов, в 23 заведения должны закрываться (кроме служб доставки). Работа баров запрещена.

Эти же ограничения пропускной способности касаются развлекательных заведений и заведений, где проводятся азартные игры и ставки.

Парки и сады будут закрыты.

Гражданам полагается ограничить передвижение за пределы указанных населенных пунктов.

Выезжать/заезжать будет можно с целью работы, учебы, получения образования, помощи пожилым/несовершеннолетним, для получения банковских, страховых, административных услуг и тому подобное. Жители изолированных районов смогут вернуться домой без проблем.

Также въезд/выезд возможен для тех, у кого есть “насущная необходимость или форс-мажорные обстоятельства”.

В пределах указанных населенных пунктов граждане смогут свободно передвигаться.

В культовых местах сможет находиться до трети количества, которое пространство может вместить.

Торговые заведения смогут работать только до 22 часов. Исключение — аптеки, медицинские и ветеринарные центры, АЗС и так далее.

Спортивные занятия в спортивных заведениях разрешены. В закрытых помещениях разрешено до 50% максимально возможного количества посетителей, на открытом пространстве — до 60%. Групповые занятия — не более 6 человек.

Участие более 6 человек в “семейных и социальных событиях” разрешено только в случаях, если они проживают вместе.