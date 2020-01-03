Об этом сообщает местная газета El Nacional.
Он пояснил, что в Венесуэле уже продают за криптовалюту железо и сталь.
“Мы собираемся продавать венесуэльскую нефть за Petro (криптовалюту, – ред.). Мы уже продаем за него венесуэльские железо и сталь. У нас есть подписанный контракт на продажу нефти, стали, железа, алюминия и части добываемого золота за Petro”, – сообщил Мадуро.
По его словам, это своего рода ответная мера на американские экономические санкции.
Криптовалюта Petro работает в Венесуэле с февраля 2018 года. Это была вынужденная мера для преодоления финансовой блокады со стороны США.
Petro построен на блокчейн-платформе Ethereum. К нему привязана новая валюта Венесуэлы суверенный боливар, который ввели после гиперинфляции прежней валюты – венесуэльского боливара.
- Как известно, 5 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против некоторых чиновников Венесуэлы, блокируя их активы.
- Власти таких европейских стран, как Франция, Испания, Германия, Великобритания и Нидерланды 16 июля заявили о том, что рассматривают возможность введения санкций против режима президента Венесуэллы Николаса Мадуро.