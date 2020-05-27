Ролик опубликован на Youtube-канале “УЗ”.

В “Укрзализныце” отметили, что скучают по своим пассажирам и намеревались написать трогательное сообщение об этом, но потом придумали кое-что другое. Так компания опубликовала ASMR-видеоролик продолжительностью 80 минут, снятый в вагоне поезда.

“Сели писать очередной трогательный манифест, но поняли, что у нас есть кое-что лучше, чем слова. Это наше магически-гипнотическое чух-чух — язык железной дороги, который с детства является предвестником приключений и особой колыбельной. Поэтому для всех, кто скучает по путешествиями, кому дома плохо спится и трудно сконцентрироваться на работе, мы запускаем особый ASMR-поезд”, — говорится в описании ролика.

Под ролик, на котором запечатлен вид из окна поезда, за которым — дождливая погода, “УЗ” предлагает “помечтать или расслабиться перед сном”.

Справка. Автономная сенсорная меридиональная реакция (ASMR) — неологизм, возникший в интернет-культуре, который описывает феномен восприятия, характеризующееся выраженным приятным ощущением покалывания на коже головы или других частях тела в ответ на определенные зрительные, слуховые и (или) когнитивные стимулы.