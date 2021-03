Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ).

Результат Магучих – 200 см. Она стала чемпионкой Европы.

Ярослава Магучих стала самой молодой чемпионкой зимних континентальных первенств по прыжкам в высоту среди женщин, получив золото в возрасте 19 лет 169 дней. Предыдущий рекорд принадлежал румынке Алине Астафей, которая выиграла зимнее континентальное первенство 1989 в возрасте 19 лет 256 дней.

За более чем полувековую историю чемпионатов Европы в помещениях Ярослава Магучих стала лишь 12-той атлеткой, которой удалось преодолеть двухметровую высоту на этих соревнованиях.

Yaroslava the Mighty! 💪

The 19-year-old Ukrainian landed her first senior title in the high jump in #Torun2021. 🥇 pic.twitter.com/tYw90iQ5EI

— European Athletics (@EuroAthletics) March 7, 2021