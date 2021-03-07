Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала золото на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который проходил в польском Торуне.

Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ).

Результат Магучих – 200 см. Она стала чемпионкой Европы.

Ярослава Магучих стала самой молодой чемпионкой зимних континентальных первенств по прыжкам в высоту среди женщин, получив золото в возрасте 19 лет 169 дней. Предыдущий рекорд принадлежал румынке Алине Астафей, которая выиграла зимнее континентальное первенство 1989 в возрасте 19 лет 256 дней.

За более чем полувековую историю чемпионатов Европы в помещениях Ярослава Магучих стала лишь 12-той атлеткой, которой удалось преодолеть двухметровую высоту на этих соревнованиях.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images for European Athletics

Yaroslava the Mighty! 💪 The 19-year-old Ukrainian landed her first senior title in the high jump in #Torun2021. 🥇 pic.twitter.com/tYw90iQ5EI — European Athletics (@EuroAthletics) March 7, 2021

Серебро завоевала еще одна украинка, Ирина Геращенко, она преодолела планку на высоте 198 см.

В соревновании участвовала и украинка Юлия Левченко, но она до пьедестала не “допрыгнула” три сантиметра, ее результат – 194.

Бронзу выиграла Элли Юннила (196 см).

ФЛАУ сообщила, что Магучих пыталась взять еще и высоту 207 см, но украинке это не удалось.

Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещениях происходил в Торуни с 4-го по 7 марта.