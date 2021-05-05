Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав чинити тиск на Росію, щоб змусити цю країну дотримуватися міжнародних зобов'язань.

Про це він написав у своєму Twitter.

“Нам потрібно співпрацювати, щоб викривати поведінку Росії, притягнути РФ до відповідальності за її дії, а також тиснути на Москву, щоб вона дотримувалась своїх міжнародних зобов’язань” – зазначив Блінкен.

Речник Держдепу Нед Прайс зробив ретвіт допису Блінкена та нагадав, що Росія повинна припинити військовий конфлікт на Донбасі та незаконну окупацію Криму.

“Росія повинна виконувати свої зобов’язання згідно з Мінськими домовленостями та сумлінно працювати над припиненням конфлікту на сході України. Вона також повинна припинити незаконну окупацію Криму”, – наголосив Прайс.

Як відомо, Ентоні Блінкен перебуває у Великій Британії, де напередодні взяв участь у засіданні G7 на рівні глав зовнішньополітичних відомств, а також провів низку двосторонніх зустрічей.

Як поінформував офіційний представник Держдепартаменту США під час розмови з журналістами, Блінкен обговорював українське питання під час зустрічей.

“На кожній двосторонній зустрічі ми проходили різні підтеми; щодо України, наприклад, де ми всі погодилися й висловили солідарність з Україною на тлі російської агресії, що є зовнішньою загрозою, яка постала перед нею; а також внутрішньої агресії, де вони (українці, – ред.) мають справу з корупцією та проблемами подальшого просування у процесі реформ”,- зауважив представник Держдепартаменту.

Він уточнив, що держсекретар США Ентоні Блінкен матиме змогу передати ці меседжі президентові Зеленському під час візиту до Києва.

Як відомо, у середу, 5 травня, Блінкен має розпочати свій перший офіційний візит до України.