26 марта Netpeak организует уже вторую MailMeConf - конференцию для бизнеса о директ-маркетинге: email, SMS- и мессенджер-рассылки, пуши и чат-боты.

На конференции поговорим о действенных средствах директ-маркетинга и омниканальных стратегиях. На примере реальных кейсов компаний разберем, как комбинировать различные инструменты для персонализированной коммуникации с покупателем.

В прошлом году мы собрали крутую программу с докладами и кейсами е-коммерс компаний, ее до сих пор можно посмотреть на сайте: https://mailme.com.ua/#program.

В этом году будет не менее практично и интересно!

Лайнап спикеров 2021 года формируется, среди приглашенных спикеров компании Люксоптика, Watsons, Эльдорадо, Yves Rosher, Kasta и многие другие. Одной из фишек MailMeConf является то, что мы приглашаем представителей ритейл и е-commerce бизнеса, чтобы они напрямую поделились собственным опытом директ-маркетинга.

Организатор конференции – агентство интернет-маркетинга Netpeak.

Дата: 26 марта (пятница).

Формат: онлайн.

Стоимость: бесплатно по предварительной регистрации на сайте – https://netpeak.me/4UNEMW.