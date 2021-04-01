Почти что нет пациентов: в больницах Израиля начали закрывать COVID-отделения

Израиль успешно преодолевает пандемию коронавируса. Об этом свидетельствует и то, что в больницах многих городов начинают закрывать COVID-отделение из-за отсутствия больных.

Об этом пишет израильская газета Yedioth Ahronoth.

По данным издания, 30 марта в COVID-отделения больницы “Рамбам” не госпитализировали ни одного нового больного. При этом еще в прошлом месяце пациентами отделения становились по 15 пациентов в сутки.

Также ни одного нового пациента не зафиксировано в больницах “Ассута” и “Меир”. В то же время в больнице “Шиба” и “Бейлинсон” 30 марта госпитализировали только по одному пациенту с подозрением на COVID-19. Во время активной фазы эпидемии эти больницы принимали по 20-30 человек.

Больница “Хадасса-Эйн-Керем”, которая считается одной из самых загруженных в стране, также заявила об ощутимом спаде заболеваемости. В частности, 30 марта в COVID-отделение заведения госпитализировали всего трех новых пациентов.

Министерство здравоохранения Израиля отмечает, что по состоянию на 1 апреля лечения во всех больницах страны в целом проходят менее 400 человек, а в конце января количество пациентов составила почти 1200.

25 марта министр здравоохранения Израиля Йоэль Эдельштейн заявил, что обе две дозы вакцины от COVID-19 получило более половины населения страны.

Массовая вакцинация в Израиле препаратом Pfizer/BioNTech началось в декабре прошлого года. Привиться смогли граждане и жители старше 16 лет — это около 69% от 9,3 млн населения страны.

Эдельштейн отметил, что 50,07% всего населения получили обе дозы вакцины, а 55,96% – только первую.

Генеральный директор МОЗ Израиля Хези Леви рассказал, что, по его оценкам, все население, имеющее право на прививку, будет полностью вакцинировано к концу мая 2022 года.