Народный депутат 8-го созыва Сергей Высоцкий считает, что Евромайдан для Президента Владимира Зеленского - это что-то непонятное.

Об этом он написал в свое колонке “Россия избавляет Зеленского от бремени Майдана”.

По словам Высоцкого, России очень важно внушить украинцам мысль о том, что война стала следствием Революции Достоинства.

“Майдан для Зеленского – это что-то непонятное. Майдан и его призрак для Зеленского – это бремя. Бремя, которое каждый день давит на президента Украины. Пугает его. И, я почему-то уверен, вызывает в нем неосознанное чувство собственной неполноценности”, – говорит Высоцкий.

По его словам, если бы Зеленского избавили от этого бремени – он бы только поблагодарил.

Ведь тогда можно было бы спокойно объединиться с разнообразными коллаборантами для постепенного впихивания Донбасса в тело Украины на российских условиях.

“Можно было бы посадить всех патриотически настроенных граждан. И превратить Украину в то, чем она и должна быть – большой фабрикой по производству сериалов для российского рынка”, – отметил Сергей Высоцкий.