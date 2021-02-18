Заместитель начальника Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах ГБР (Государственного бюро расследований) Артем Яблонский заявил, что дело о поджоге офиса "Партии регионов", где фигурирует Татьяна Чорновил, в ГБР не получали, поэтому не расследовали.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Что дела Чорновил. Мы не расследовали этого дела. Поэтому надо спросить у следователя и в прокурора. От мониторинговой миссии ООН мы получили требование расследовать все убийства на Майдане: активистов, правоохранителей, поджог офиса и тому подобное. Международное сообщество требует от нас расследовать эти убийства. Но дела по этому эпизоду (дело Чорновил, – ред.) у нас в управлении не было”, – сказал Артем Яблонский.

Стоит отметить, что эпизод о поджоге офиса “Партии регионов” находится в ГБР Киева.

Напомним, что 15 декабря 2020 ГБР вручило Татьяне Чорновол обвинительный акт, касающийся тех событий.

Согласно тексту обвинительного акта, Чорновил подозревается в совершении уголовного преступления предусмотренного п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК, а именно умышленного убийства, совершенного по предварительному сговору группой лиц, способом, опасным для жизни многих лиц.

В акте утверждается, что Чорновил вместе с другими людьми причастна к смерти Владимира Захарова (1948 г.р.) на улице Липской, 10, (где был офис “Партии регионов”) куда 18 февраля 2014 ворвались протестующие и где возник пожар.

Чорновил была депутатом Верховной Рады 8 созыва от партии “Народный фронт”.

Напомним, 10 апреля к бывшему народному депутату Татьяне Черновол пришли с обыском сотрудники Государственного бюро расследований. Позже ГБР сообщило Черновол о подозрении в умышленном убийстве. Ее подозревают в умышленном противоправном нанесении смерти другому человеку, осуществленном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц.

Министр внутренних дел Арсен Аваков жестко отреагировал на обыски у бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делам протестов на Майдане. Он обратился к первому заместителю директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова, назвав того адвокатом Януковича.