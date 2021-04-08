Экс-вице-президент США Майк Пенс, работавший с 45-м президентом Дональдом Трампом, подписал контракт на написание двух книг мемуаров. Его гонорар составит от 2 до 3 миллионов долларов.

Об этом сообщает The Guardian.

Сначала выйдет автобиография Пенса. Книга должна появится на полках магазинов в 2023 году.

По данным американского телеканала CNN, гонорар может быть значительно выше – от 3 до 4 миллионов долларов.

“Я благодарен за возможность рассказать историю своей жизни на государственной службе американскому народу, начиная с работы в Конгрессе, заканчивая офисом губернатора Индианы и вице-президентом Соединенных Штатов. Я с нетерпением жду возможности поработать с выдающейся командой Simon & Schuster, чтобы пригласить читателей в путешествие из маленького городка в Индиане в Вашингтон, округ Колумбия”,- отметил Пенс по этому поводу.

Компания Simon & Schuster объявила в среду, что подписала контракт с Пенсом на вторую книгу.

Пенс стал первым высокопоставленным чиновником администрации Трампа, который согласился написать книги о своей работе в команде экс-президента.

По данным инсайдеров, над книгами также работают бывший советник Белого дома Келлианн Конвей и бывший госсекретарь Майк Помпео.

Вице-президент Simon & Schuster Дана Канеди заявила, что книга Пенса будет “разоблачением”, не уточнив, напишет ли он о событиях 6 января, “штурме Капитолия”.

“Жизнь и работа вице-президента Пенса, его путь христианина, вызовы и победы, с которыми он столкнулся, и уроки, которые он извлек, – это американская история выдающейся государственной службы в период непревзойденного общественного интереса к нашему правительству и политике. Его откровенная автобиография станет исчерпывающей книгой о самых значительных президентских выборах в американской истории”, – отметила она.