Об этом сообщает The Guardian.
Сначала выйдет автобиография Пенса. Книга должна появится на полках магазинов в 2023 году.
По данным американского телеканала CNN, гонорар может быть значительно выше – от 3 до 4 миллионов долларов.
“Я благодарен за возможность рассказать историю своей жизни на государственной службе американскому народу, начиная с работы в Конгрессе, заканчивая офисом губернатора Индианы и вице-президентом Соединенных Штатов. Я с нетерпением жду возможности поработать с выдающейся командой Simon & Schuster, чтобы пригласить читателей в путешествие из маленького городка в Индиане в Вашингтон, округ Колумбия”,- отметил Пенс по этому поводу.
Компания Simon & Schuster объявила в среду, что подписала контракт с Пенсом на вторую книгу.
Пенс стал первым высокопоставленным чиновником администрации Трампа, который согласился написать книги о своей работе в команде экс-президента.
По данным инсайдеров, над книгами также работают бывший советник Белого дома Келлианн Конвей и бывший госсекретарь Майк Помпео.
Вице-президент Simon & Schuster Дана Канеди заявила, что книга Пенса будет “разоблачением”, не уточнив, напишет ли он о событиях 6 января, “штурме Капитолия”.
“Жизнь и работа вице-президента Пенса, его путь христианина, вызовы и победы, с которыми он столкнулся, и уроки, которые он извлек, – это американская история выдающейся государственной службы в период непревзойденного общественного интереса к нашему правительству и политике. Его откровенная автобиография станет исчерпывающей книгой о самых значительных президентских выборах в американской истории”, – отметила она.
- Бывший вице-президент США Майк Пенс, занимавший этот пост во время президентства Дональда Трампа, нашел новое занятие: он будет записывать подкасты.
- Согласно данным Politico, Пенс также подумывает выпустить книгу и запустить фонд по сбору средств для Республиканской партии. По информации журналистов, политик работает над продвижением кандидатов от партии в Палату представителей и Сенат на выборах в 2022 году, а также задумывается об участи в президентской гонке в 2024 году.
- Ранее сообщалось, что у бывшего вице-президента США Майка Пенса, оказывается, нет своего жилья, а также нет больших сбережений. Журналисты отмечали, что близкому соратнику Дональда Трампа попросту негде жить.