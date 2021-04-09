Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Пенс был вице-президентом США при правлении страной Дональда Трампа.
Целью группы, о создании которой сообщил Пенс, заявлено “продвижение политики свободы, которая привела к беспрецедентному процветанию внутри страны и восстановила уважение к Америке за рубежом”. Также сказано, что политику, проводимую на протяжение последних 4 лет (времени президентства Трампа) необходимо защитить “от либеральных нападок и искажений в СМИ”.
В группе Пенса много соратников Трампа. В частности, социолог и советник Трампа Келлианн Конвей, бывший посол США в ООН Келли Крафт, экономический советник Трампа Ларри Кудлоу, бывший торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, бывший администратор центров Medicaid и Medicare Сима Верма, бывший директор Управления по управлению и бюджету Расс Воут, губернатор Аризоны Дуг Дьюси, актер Кирк Кэмерон и другие.
В издании отметили, что у Пенса есть президентские амбиции. В частности, он продемонстрировал их 6 января, во время “штурма Капитолия”. Тогда он прямо отказался выполнять приказ Трампа и заявил, что будет соблюдать процедуру утверждения победы Джо Байдена на выборах, как этого требует Конституция.
Первое публичное выступление Пенса, как политического лидера, запланировано на конец апреля в Южной Каролине.
По мнению аналитиков, такой шаг Пенса ставит под вопрос возможность выдвижения Трампа на президентский пост в 2024 году. Они считают, что в отличие от других республиканцев, Пенсу не потребуется много денег на политическую кампанию хотя бы потому, что американцы уже знают его и знакомы с его взглядами и ценностями.
- Бывший вице-президент США Майк Пенс, занимавший этот пост во время президентства Дональда Трампа, нашел новое занятие: он будет записывать подкасты.
- Согласно данным Politico, Пенс также подумывает выпустить книгу и запустить фонд по сбору средств для Республиканской партии. По информации журналистов, политик работает над продвижением кандидатов от партии в Палату представителей и Сенат на выборах в 2022 году, а также задумывается об участи в президентской гонке в 2024 году.
- Ранее сообщалось, что у бывшего вице-президента США Майка Пенса, оказывается, нет своего жилья, а также нет больших сбережений. Журналисты отмечали, что близкому соратнику Дональда Трампа попросту негде жить.