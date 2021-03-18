Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон назвал дату своего следующего боя.

Об этом сообщает Boxingscene.

“Конец мая. Арена, на которой Канело (мексиканец Сауль Альварес) дрался с (турком Авни) Йылдырымом. 29 или 31 мая, примерно в эти даты”, — приводит издание слова Тайсона.

Несмотря на то, что Тайсон не назвал имени своего противника, издание сообщает, что боксер ведет активные переговоры о бое с Эвандером Холифилдом в показательном поединке. Также в СМИ появилась информация, что их бой запланирован на июль этого года.

Майк Тайсон – американский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории; один из самых известных и узнаваемых боксеров в истории. Он абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории среди профессионалов (1987—1990), чемпион мира по версиям WBC (1986—1990, 1996), WBA (1987—1990, 1996), IBF (1987—1990), The Ring (1988—1990), линейный чемпион (1988—1990). В поединках он одержал 50 побед (в том числе 44 нокаутом) и потерпел 6 поражений.