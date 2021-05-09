Ігрова майка, в якій легендарний американський баскетболіст Майкл Джордан грав за Університет Північної Кароліни, була продана в суботу на аукціоні за рекордні 1,38 млн доларів.

Про це повідомляється у Twitter аукціонного будинку, докладніше повідомляє американський спортивний канал ESPN.

У суботу вранці Heritage Auctions продали ігрову майку Майкла Джордана, в якій він грав за Університету Північної Кароліни, за 1,38 мільйона доларів. Таким чином вона стала найдорожчим предметом з тих, що належать американському спортсменові, проданих на торгах.

Це майка сезону-1982-1983, коли Джордан отримав нагороду гравця року (Національної асоціації студентського спорту) NCAA. У ній він знімався для обкладинки журналу Sporting News за березень 1983 року.

Раніше ця майка була продана на аукціоні в 1999 році за рекордну для того часу суму, 63 500 доларів.