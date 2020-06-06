Американский баскетболист, бывший игрок НБА Майкл Джордан и его именной бренд Jordan Brand пожертвуют $100 млн на борьбу с расовой дискриминацией.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте компании Nike, с которой сотрудничает спортсмен.

100 миллионов долларов будут переданы в течение 10 лет организациям, борющимся за отмену расовой дискриминации, социальную справедливость и равный доступ к образованию.

Заявление сделано на фоне массовых протестов в США, начавшихся после гибели в Миннеаполисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.

“Jordan Brand — это мы, темнокожее сообщество. Jordan Brand — больше, чем один человек. Мы всегда были семьей. Гордой семьей, преодолевающей препятствия, борющейся с дискриминацией в сообществах по всему миру и трудящейся каждый день, чтобы искоренить расизм и несправедливость… Жизни черных имеют значение. Это не спорное утверждение. До тех пор, пока укоренившийся расизм, который позволяет институтам нашей страны рухнуть, не будет полностью ликвидирован, мы будем и впредь стремиться защищать и улучшать жизнь чернокожего населения. Сегодня мы объявляем, что Майкл Джордан и Jordan Brand пожертвуют 100 миллионов долларов в течение следующих 10 лет организациям, занимающимся вопросами обеспечения расового равенства, социальной справедливости и расширения доступа к образованию”, – подчеркивается в заявлении.

Ранее в соцсетях бренда было обнародовано обращение Майкла Джордана в связи с гибелью Флойда.

“Я глубоко опечален, преисполнен скорби и гнева… Я присоединяюсь к тем, кто осуждает расизм и насилие, укорененные в обществе и направленные против цветных людей в нашей стране. Все, хватит. У меня нет ответов, но наши голоса показывают, что вместе мы сила и нас непросто разделить. Нам необходимо слушать друг друга, сочувствовать и никогда не закрывать глаза на жестокость. Нам нужно продолжать мирные выступления, требуя справедливости и прозрачности”, – отметил спортсмен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram A statement from Michael Jordan: Публикация от Jordan (@jumpman23) 31 Май 2020 в 1:59 PDT

Как пишет Forbes, 50 млн пожертвует лично Джордан, еще 50 млн выделит Jordan Brand. Это крупнейшее пожертвование, сделанное брендами в ответ на убийство Джорджа Флойда и протесты.

В свою очередь компания Nike пожертвует в поддержку темнокожих 40 млн долларов в течение следующих 4 лет.

СПРАВКА. Jordan Brand – это фирменный бренд обуви и спортивной одежды, созданный известным баскетболистом Майклом Джорданом. Свой первый контракт с Nike спортсмен подписал в 1984 году. Его именная линия кроссовок Air Jordan переросла в отдельный бренд и стала одной из наиболее прибыльных в истории компании Nike.