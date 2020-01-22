Об этом сообщила пресс служба “Укртрансгаза”.
“Укртрансгаз” обратился с заявлением к Государственному бюро расследований и Национальному антикоррупционному бюро Украины с просьбой не допустить завладения средствами АО “Укртрансгаз” в размере 2,3 млрд гривен компаниям ООО “Финансовая компания “Фин – Инвест” и ЧАО “Укрэнергосбыт”, – говорится в сообщении.
Средства были заблокированы на счетах государственного предприятия на исполнение судебного решения, вынесенного Арбитражным судом города Киева 12.07.2007 года.
Отмечается, что в настоящее время “блокировка денежных средств и их незаконная растрата может негативно повлиять на стабильность работы по обеспечению стабильного прохождения отопительного сезона”.
“Ведь после завершения анбандлинга, с 1 января компания выполняет функцию Оператора газовых хранилищ и налаживает все необходимое техническое взаимодействие с юридически отделенным ООО “Оператор ГТС Украины” по поддержанию надежного и бесперебойного транспортирования природного газа потребителям”, – пояснили в пресс-службе.
- Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подтвердил готовность украинского оператора газотранспортной системы работать по европейским законам.
- 27 декабря “Оператор ГТС Украины”, “Молдоватрансгаз” и “Молдовагаз” подписали межоператорское техническое соглашение о поставках газа.
- 24 декабря процесс по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга “Нафтогаза”) был окончательно завершен.