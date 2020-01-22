В компании "Укртрансгаз", которая принадлежит НАК "Нафтогаз", заявили, что их имущество арестовали по решению арбитражного суда от июля 2007 года. Компания предупреждает об угрозе срыва отопительного сезона.

Об этом сообщила пресс служба “Укртрансгаза”.

“Укртрансгаз” обратился с заявлением к Государственному бюро расследований и Национальному антикоррупционному бюро Украины с просьбой не допустить завладения средствами АО “Укртрансгаз” в размере 2,3 млрд гривен компаниям ООО “Финансовая компания “Фин – Инвест” и ЧАО “Укрэнергосбыт”, – говорится в сообщении.

Средства были заблокированы на счетах государственного предприятия на исполнение судебного решения, вынесенного Арбитражным судом города Киева 12.07.2007 года.

Отмечается, что в настоящее время “блокировка денежных средств и их незаконная растрата может негативно повлиять на стабильность работы по обеспечению стабильного прохождения отопительного сезона”.

“Ведь после завершения анбандлинга, с 1 января компания выполняет функцию Оператора газовых хранилищ и налаживает все необходимое техническое взаимодействие с юридически отделенным ООО “Оператор ГТС Украины” по поддержанию надежного и бесперебойного транспортирования природного газа потребителям”, – пояснили в пресс-службе.