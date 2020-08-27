Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

По данным военной прокуратуры Центрального региона Украины, майор находился в состоянии алкогольного опьянения (более 2 промилле).

Отмечается, что в результате наезда курсанткам причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали в 17 больницу Киева, где им оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

“5 канал” сообщает, что на суде Холодный сказал: “На данный момент я не буду избегать наказания. Для меня приоритеты в жизни – это честь и совесть. То, что я совершил, я каюсь, и буду нести этот крест через всю свою жизнь. Я хочу извиниться перед всеми. Перед всеми, кто меня знает – мои друзья, знакомые. Прошу предоставить мне такую возможность и оказывать помощь пострадавшим”.

Следует отметить, что благотворительная организация “Благотворительный фонд “мы – с любовью” сообщила, что из-за ДТП двум девушкам ампутировали ноги, а у третьей на одной ноге разорвано сухожилие и перелом кости, на другой перелом двух костей.

Сейчас организация проводит сбор средств для помощи девушкам.