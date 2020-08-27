Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
По данным военной прокуратуры Центрального региона Украины, майор находился в состоянии алкогольного опьянения (более 2 промилле).
Отмечается, что в результате наезда курсанткам причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали в 17 больницу Киева, где им оказывают квалифицированную медицинскую помощь.
“5 канал” сообщает, что на суде Холодный сказал: “На данный момент я не буду избегать наказания. Для меня приоритеты в жизни – это честь и совесть. То, что я совершил, я каюсь, и буду нести этот крест через всю свою жизнь. Я хочу извиниться перед всеми. Перед всеми, кто меня знает – мои друзья, знакомые. Прошу предоставить мне такую возможность и оказывать помощь пострадавшим”.
Следует отметить, что благотворительная организация “Благотворительный фонд “мы – с любовью” сообщила, что из-за ДТП двум девушкам ампутировали ноги, а у третьей на одной ноге разорвано сухожилие и перелом кости, на другой перелом двух костей.
Сейчас организация проводит сбор средств для помощи девушкам.
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Жах, який сколихнув нас сьогодні, не вкладається в голову! Наша колега, яка закінчила НМУ в цьому році та вже 1 вересня мала вступити на військову службу, зараз в лікарні, стан її стабільно тяжкий. Їй вже ампутували одну ногу нижче коліна, питання з другою ногою вирішують лікарі у військовому госпіталі. Вчора, на території військового коледжу, на Зоологічній, п‘яний майор наїхав на трьох дівчат-курсанток. Саша, одна з них, зараз в найтяжчому стані. Ми зв’язались з батьком Олександри та отримали згоду на збір грошей, будь – яка сума важлива. Просимо поширити інформацію про збір. Ввечері їдемо в госпіталь. Для допомоги! Монобанк: 4441 1144 5058 7892 ПриватБанк: 5169 3600 0049 3571 (Отримувач Оганісян А.О) Звіт збору надамо батькам Саші та всім охочим особисто. Голова Правління @aongia
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Саша в реанімації, але вона справжній боєць, дуже міцно тримала мене за руку! В Саші ампутована ліва нога, за праву ще боряться. В Тетяни ампутована права нога. В Галини на одній нозі розірване сухожилля та перелом кістки, на іншій перелом двох кісток, ногу буквально збирали. Дівчата мають мої контакти та зможуть звернутись за допомогою у разі необхідності. За 5 годин, ми зібрали понад 60 000 гривень для Саші, і я не знаю слів, які можуть висловити подяку. З батьком ми на телефоні і будемо бачитись щодня. Лікарня забезпечує усіх необхідним, якщо буде щось потрібно, ми забезпечимо Сашу. Всі ваші побажання я передала. Для допомоги! Монобанк: 4441 1144 5058 7892 ПриватБанк: 5169 3600 0049 3571 (Отримувач Оганісян А.О) Голова Правління @aongia
- 25 августа в Киеве на территории военно-медицинского колледжа мужчина совершил наезд на трех курсанток. С телесными повреждениями пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения.