В соцсетях депутатам решили напомнить, что их ошибки слишком дорого стоят, а #Буквы, как всегда, собрали самое интересное.
Реакцию соцсетей открывает самый большой “косячник” нового созыва ВР — господин Яременко. Ну, ошибся человек, с кем не бывает:
Пользователи сразу поняли, что флешмоб — отличная отмазка и хороший инструмент для оправдания некомпетентности:
Но всем нам хорошо известно, что существуют профессии, в которых ошибаться нельзя. И представители этих профессий такие футболки не носят, а просто выполняют свою работу:
Но, если депутатам можно, то чем другие хуже?
Вспомнили и о маме Владимира Зеленского — Риме. Ситуация, конечно, страшная, но мем смешной:
Также в соцсетях предложили “плюсам” провести небольшой ребрендинг:
Мемить хотелось не всем, ведь передать свои эмоции можно было одним коротким предложением:
В комментариях, как вы сами уже прекрасно поняли, было горячо:
Анатолий Матиос очень творчески подошел к вопросу в своем Telegram-канале и опубликовал целый текст, который, по мнению Матиоса, показывает, почему “у нас такие вот no name нардепы?”:
Да, возможно, в этой новости есть ошибки. Мы ведь тоже имеем право!