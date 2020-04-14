13 апреля народные избранники от "Слуги народа" устроили флешмоб "Имею право на ошибку". Депутаты надели футболки с соответствующим принтом и толкнули спич в поддержку педагогов, которые регулярно ошибаются во время уроков онлайн-школы Зеленского.

В соцсетях депутатам решили напомнить, что их ошибки слишком дорого стоят, а #Буквы, как всегда, собрали самое интересное.

Реакцию соцсетей открывает самый большой “косячник” нового созыва ВР — господин Яременко. Ну, ошибся человек, с кем не бывает:

Пользователи сразу поняли, что флешмоб — отличная отмазка и хороший инструмент для оправдания некомпетентности:

Но всем нам хорошо известно, что существуют профессии, в которых ошибаться нельзя. И представители этих профессий такие футболки не носят, а просто выполняют свою работу:

Но, если депутатам можно, то чем другие хуже?

Вспомнили и о маме Владимира Зеленского — Риме. Ситуация, конечно, страшная, но мем смешной:

Также в соцсетях предложили “плюсам” провести небольшой ребрендинг:

Мемить хотелось не всем, ведь передать свои эмоции можно было одним коротким предложением:

В комментариях, как вы сами уже прекрасно поняли, было горячо:

Анатолий Матиос очень творчески подошел к вопросу в своем Telegram-канале и опубликовал целый текст, который, по мнению Матиоса, показывает, почему “у нас такие вот no name нардепы?”:

Да, возможно, в этой новости есть ошибки. Мы ведь тоже имеем право!