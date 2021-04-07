Почти 100 народных депутатов от пропрезидентской партии "Слуга народа" в течение прошлого 2020 года приобрели автомобиль, квартиру или землю.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины со ссылкой на анализ деклараций нардепов за 2020 год.

“По данным КИУ, 97 народных депутатов фракции “Слуги народа” и членов их семей приобрели в прошлом году авто, квартиру или землю”, – отмечается в сообщении.

Так, совокупно “слуги” приобрели в 2020 году 74 автомобиля. Как отмечают в КИУ, чаще всего народные избранники покупали автомобили марки Toyota, Mercedes и BMW. Общая стоимость авто составила 63 млн гривен.

Среди нардепов, которые приобрели автомобили:

• Валерий Божик (Volkswagen Toureg, 1,9 млн грн);

• Арсений Пушкаренко (Toyota Land Cruiser 200, 1,7 млн грн);

• Андрей Одарченко (Mercedes-Benz GLS 350, 1,7 млн грн);

• Игорь Негулевский (BMW М760LI, 1,4 млн грн);

• Любовь Шпак (BMW X3, 1,2 млн грн);

• Владимир Воронов (Toyota Camry 70 H, 928 тыс. грн);

• Ольга Василевская-Смаглюк (Mercedes-Benz GLK 250, 650 тыс. грн);

• Орест Саламаха (Audi A5, 560 тыс. грн);

• Игорь Мурдий (Toyota Camry, 550 тыс. грн);

• Елизавета Ясько (Suzuki Vitara, 470 тыс. грн);

• Олег Арсенюк (Audi A6, 437 тыс. грн).

Новые автомобили также задекларировали: жены Николая Тищенко (Mercedes-Benz E400, 1,3 млн грн), Юрия Корявченкова (Toyota Land Cruiser, 2 млн грн), Андрея Геруса (Volvo XC90, 1,4 млн грн), Павла Якименко (BMW X6 M50i/G06, 2,9 млн грн), Юрия Аристова (Porsche Macan R4 II, 2,3 млн грн), Александра Завитневича (Volvo XC60, 1,5 млн грн).

Жена главы фракции “Слуги народа” Давида Арахамии оформила квадроцикл стоимостью 972 тыс. грн и автомобиль Mercedes-Benz стоимостью 1,6 млн грн.

Также нардепы-“слуги” приобрели в прошлом году 20 квартир (общей стоимостью 16 млн. гривен), 5 жилых домов и 67 земельных участков.

Задекларировали покупку квартиры: Михаил Крячко (г. Киев, 1,4 млн грн), Алексей Устенко (собственность жены, г. Киев, 5 млн грн), Павел Халимон (г. Прилуки, 395 тыс. грн), Владимир Гевко (г. Тернополь, 1,6 млн грн), Владимир Ватрас (г. Хмельницкий, 331 тыс. грн, г. Хмельницкий, 333 тыс. грн).

А жена нардепа Дмитрия Гурина задекларировала два земельных участка и дачный дом в России.

“Покупательская активность депутатов “Слуги народа” выше, чем у депутатов других фракций ВР. К примеру, в 2020 году новые автомобили приобрели только 5 депутатов ВО “Батькивщина”, и по 3 депутата “Голоса” и “Европейской Солидарности”, – отметил глава КИУ Алексей Кошель.