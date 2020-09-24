Covid-19 Украина

обновлено 24.09.2020 в 17:02

Всего:

188106(+3372)

Болеют:

100891(+3372)

Выздоровели:

83458(+1788)

Умерло:

3757(+52)

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Почти 40 % украинцев считают, что децентрализация улучшила ситуацию в их местности

Почти 40 % украинцев считают, что реформа децентрализации улучшила ситуацию в их местности.

Четверг, 24 сентября 2020, 18:22

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного группой “Рейтинг” с 19 по 22 сентября.

В частности, 39 % считают, что в связи с децентрализацией власти ситуация в их местности улучшилась, 36 % считают, что она не изменилась, только 16 % – увидели ухудшение.

Кроме того, половина опрошенных не видит угрозы раскола страны в результате процесса децентрализации власти, одновременно треть – противоположного мнения. Последних относительно больше среди старших респондентов и жителей сел.

Социологический опрос был проведен в период с 19 по 22 сентября. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4 %.

  • В июле Верховная Рада поддержала постановление, согласно которому в нашей стране ликвидируются существующие 490 районов и образуются 136 новых. В связи с этим нужно проводить реорганизацию РГА.
Теги: опитування, децентрализация, реформа

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