Почти 40 % украинцев считают, что децентрализация улучшила ситуацию в их местности

Почти 40 % украинцев считают, что реформа децентрализации улучшила ситуацию в их местности.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного группой “Рейтинг” с 19 по 22 сентября.

В частности, 39 % считают, что в связи с децентрализацией власти ситуация в их местности улучшилась, 36 % считают, что она не изменилась, только 16 % – увидели ухудшение.



Кроме того, половина опрошенных не видит угрозы раскола страны в результате процесса децентрализации власти, одновременно треть – противоположного мнения. Последних относительно больше среди старших респондентов и жителей сел.

Социологический опрос был проведен в период с 19 по 22 сентября. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4 %.