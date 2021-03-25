Более трети украинцев считают, что вакцины были придуманы, "чтобы контролировать людей и зарабатывать".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 18 – 19 марта 2021 года.

Так, в ходе опроса 55% респондентов согласились с утверждением, что вакцины придумали, чтобы защитить людей.

Однако 38% опрошенных выразили мнение, что вакцины – “это заработок на людях и способ их контроля”.

Что касается уровня лояльности к вакцинации от коронавируса COVID-19, аудитория опрошенных разделилась почти поровну.

Выяснилось, что 37% респондентов лояльны к проведению вакцинации от COVID-19 (26% – супер-лояльны, 11% – лояльны).

В то же время 41% опрошенных – являются критиками вакцинации (31% – супер-критики, 10% – критики).

Остальные придерживаются нейтральной позиции.

Относительно больше критиков вакцинации среди молодой и средней возрастной категории (18-49 лет), среди женщин, жителей Юга и Востока, избирателей “Оппозиционной платформы – За життя”. При этом наиболее лояльны к вакцинации сторонники партии “Европейская Солидарность”, партии Гройсмана и “Голоса”.

Чаще критически относятся к вакцинации: те, кто не боится заболеть коронавирусом; кто говорят, что болели COVID-19, но тест не делали; считают, что вакцина – это больше о заработке, чем о защите людей; и верят, что большинство вакцин опасны.

Несмотря на противоречивое отношение к процессу вакцинации от COVID-19, за последние пять лет выросла лояльность к вакцинации детей от различных заболеваний.

Так, 65% респондентов однозначно и 24% – скорее поддерживают вакцинацию детей от таких болезней, как полиомиелит, корь, туберкулез, гепатит B, дифтерия и др.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.