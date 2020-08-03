49% киевлян считают, что дела в столице идут неправильно, зато 43% оценивают положение дел в городе как правильный.

Об этом говорится в результатах опроса социологической группы “Рейтинг”, проведенного 26-27 июля.

С весны этого года местные оценки практически не изменились, оценки в отношении страны – ухудшились. Молодежь и состоятельные респонденты дают более оптимистичные оценки, чем другие категории.

Динамика за март-май-июль:

Так, 37% опрошенных отлично, или хорошо оценивают в целом работу Виталия Кличко на посту мэра Киева. 39% опрошенных поставили Кличко удовлетворительные оценки, 22% – плохие.

“54% считают, что ситуация в Киеве за время пребывания Виталия Кличко на посту мэра улучшилась. 30% не увидели никаких изменений. Лишь 15% считают, что она ухудшилась. По сравнению с концом прошлого года количество тех, кто увидел положительные изменения за время пребывания мэра Кличко в должности, возросло”, – говорится в отчете опроса.