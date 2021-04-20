Майже 55% українців помітили погіршення фінансового становища своїх родин за останні два роки – час президентства нинішнього глави держави Володимира Зеленського.

Про це свідчать результати опитування Центру “СОЦИС” (SOCIS) на тему “Два роки президентства Володимира Зеленського. Як народ оцінює владу?”.

Так, для 54,2% опитаних фінансове (матеріальне) становище родини за останні два роки погіршилося.

І лише для 7,8% респондентів життя покращилося. Водночас 36,4% не помітили якихось змін.

Крім того, респондентів попросили оцінити, як зміниться їхнє життя протягом найближчого року: погіршиться, налагодиться чи загалом змін не відбудеться.

З’ясувалося, що лише 23,4% опитаних очікують, що протягом року життя більш-менш налагодиться.

Ще 46% не очікують змін, а 18,7% готуються до гіршого.

Дослідження проводилося 8 – 12 квітня 2021 року на всій території України, крім тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.