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Почти 60 % украинцев категорически против легализации азартных игр

Почти 60 % украинцев категорически против легализации игорного бизнеса.

Вторник, 17 декабря 2019, 14:54

Об этом свидетельствует опрос, который был проведен Киевским международным институтом социологии с 19 ноября по 13 декабря 2019 года.

В частности, полностью не поддерживают легализацию азартных игр 56,1 % опрошенных украинцев. Еще 19,4 % респондентов поддерживают, но при условии, что для этого будут отведены специальные игровые зоны или локализованные места. Полностью поддерживают легализацию игорного бизнеса только 17,8 %.

В то же время, почти половина опрошенных (49,7 %) считают, что в Украине все-таки могут быть разрешены лотереи, 22,1 % – букмекерские ставки, 18,7% – казино. Однако 37 % украинцев отметили, что ни одна из азартных игр не может быть легализована в Украине.

Кроме того, 52,1 % жителей Украины относятся негативно к тому, что Президент Владимир Зеленский одобряет легализацию игорного бизнеса. Положительное отношение к такой инициативе Президента – у 35,3 % респондентов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах легализовать азартные игры в августе. Позднее Зеленский подписал указ, которым дал ряд поручений Кабинету Министров в сфере экономики. Среди них — разработать и подать до 1 октября текущего года законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.

  • 16 октября глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что если через три месяца после принятия закона о легализации игорного бизнеса не будут закрыты нелегальные точки, значит, власть не справилась с заданием.
  • Только 11 % опрошенных социологической группой “Рейтинг” считают, что игорный бизнес нужно легализовать в Украине без всяких ограничений.
Теги: Владимир Зеленский, КМИС, легализация

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