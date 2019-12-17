Почти 60 % украинцев категорически против легализации азартных игр

Об этом свидетельствует опрос, который был проведен Киевским международным институтом социологии с 19 ноября по 13 декабря 2019 года.

В частности, полностью не поддерживают легализацию азартных игр 56,1 % опрошенных украинцев. Еще 19,4 % респондентов поддерживают, но при условии, что для этого будут отведены специальные игровые зоны или локализованные места. Полностью поддерживают легализацию игорного бизнеса только 17,8 %.

В то же время, почти половина опрошенных (49,7 %) считают, что в Украине все-таки могут быть разрешены лотереи, 22,1 % – букмекерские ставки, 18,7% – казино. Однако 37 % украинцев отметили, что ни одна из азартных игр не может быть легализована в Украине.

Кроме того, 52,1 % жителей Украины относятся негативно к тому, что Президент Владимир Зеленский одобряет легализацию игорного бизнеса. Положительное отношение к такой инициативе Президента – у 35,3 % респондентов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах легализовать азартные игры в августе. Позднее Зеленский подписал указ, которым дал ряд поручений Кабинету Министров в сфере экономики. Среди них — разработать и подать до 1 октября текущего года законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.