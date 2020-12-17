Решение Правительства о введении жесткого карантина в период с 8 до 24 января 2021 поддерживают 56% украинцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой “Рейтинг”.

“56% поддерживают решение правительства ввести жесткий карантин с 8 января, 41% – против этого. 52% считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится, 45% – имеют противоположное мнение”, – говорится в исследовании.

При этом 65% опрошенных поддерживают запрет проведения митингов и демонстраций в период локдауна, против запрета – 35% респондентов.

Более 70% опрошенных поддерживают закрытие спортзалов, кинотеатров, ресторанов и кафе, 25% респондентов – против таких мероприятий. За закрытие школ выступают 54% (43% против), детсадов – 48% (47% против).

31% опрошенных поддерживает закрытие продовольственных рынков, а 67% – нет; остановку движения междугороднего общественного транспорта поддерживают 23% опрошенных, 75% – против, и общественного транспорта (18% – за, 80% – против).