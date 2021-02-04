Почти 60% украинцев поддерживают принятие закона о всеукраинском референдуме.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 2-3 февраля 2021 года.

Респондентам был задан вопрос, поддерживают ли они указанный документ.

В итоге 58% опрошенных заявили, что поддерживают принятие закона Украины “О всеукраинском референдуме”.

Не поддерживают документ – 28% респондентов, а не определились – 14%.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.