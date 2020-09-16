Почти 60% украинцев считают, что экономический кризис осенью этого года может возникнуть из-за некомпетентности власти.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группы “Рейтинг” 3-6 сентября 2020 года.

Так, 57 % респондентов выразили убеждение, что основной причиной, по которой может произойти экономический кризис этой осенью, является некомпетентность власти.

Еще 26 % причину видят в обострении эпидемии коронавируса, а 8% – в продолжении войны в Донбассе.

В ходе опроса 63 % респондентов выразили мнение, что экономическое положение Украины за последние полгода скорее ухудшилось.

И лишь 7 % увидели улучшения. Еще 26 % опрошенных не почувствовали никаких изменений.

Об ухудшении экономического положения своей семьи заявили 49 % респондентов. И лишь 6 % сообщили, что их финансовая ситуация улучшилась. А 44 % считают, что ничего не изменилось.

Оценивая ближайшее будущее, 32 % опрошенных не ожидают никаких изменений в экономическом положении страны в последующие полгода. Еще 43 % – ожидают ухудшения, а 15 % – улучшения ситуации.

Оценивая риски от эпидемии коронавируса, 61% респондентов сообщили, что боятся больше экономических последствий этого кризиса, чем заболевания.

При этом 29 % опрошенных наоборот больше боятся болезни.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2 %.