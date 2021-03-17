Большинство украинцев считают, что Владимир Зеленский не имеет достаточного опыта и компетентности, чтобы занимать должность президента Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года.

Социологи попросили респондентов дать оценку, обладает ли, по их мнению, Владимир Зеленский достаточным профессиональным опытом и компетентностью, чтобы быть главой государства.

Для ответа предлагалась шкала от 1 до 5 (где 1 означает “профессиональный опыт и компетентность практически отсутствуют”, а 5 – “обладает значительным профессиональным опытом и компетентностью”).

В результате, 58,2% опрошенных выбрали баллы 1 или 2, соответствующие низким оценкам опыта и компетентности Владимира Зеленского.

Еще 23,4% респондентов выбрали балл 3 (что означает, что они считают действующего президента малокомпетентным).

В общем более 81% опрошенных считают Владимира Зеленского некомпетентным или малокомпетентным (выбрали баллы от 1 до 3).

И только 15,8% респондентов выбрали баллы 4 или 5, соответствующие высоким оценкам опыта и компетентности главы государства.

Исследование проводилось методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.