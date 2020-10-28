Почти 70% поляков поддерживают проведение референдума в стране по вопросу абортов.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного исследовательским институтом IBRiS по заказу польского издания Onet.pl.

Так, около 66% поляков считают неправильным решение Конституционного суда страны, которым был усилен запрет абортов в Польше до почти полного.

На вопрос “Как вы оцениваете решение Конституционного суда?” 51,8% респондентов ответили, что считают его “явно неправильным”, а 14,1% – “скорее неправильным”.

“Однозначно хорошо” решение суда оценили 10,1% опрошенных, а “скорее хорошо” – 14,8%.

Еще 9% опрошенных затруднились с ответом.

В ходе опроса 68,8% респондентов поддержали идею проведения референдума о том, какими должны быть основания для абортов.

Против этого высказались 24% опрошенных, а 7,2% не определились с мнением.

Опрос для Onet был проведен Институтом рыночных и социальных исследований IBRiS. Выборка составила 1100 человек. Респонденты ответили на вопросы 27 октября. Опрос проводился методом телефонных стандартизированных компьютерных интервью (CATI).

СПРАВКА. IBRiS – польская неправительственная организация, занимающаяся исследованиями рынка и общественного мнения. Была основана в 2015 году. Учредитель и председатель правления – Марчин Дума.

Наиболее известные общенациональные проекты: рейтинг доверия к общественным деятелям, совместно с порталом onet.pl; социально-политические исследования в сотрудничестве с ежедневной газетой Rzeczpospolita.

С февраля 2019 года IBRiS является частью Европейского исследовательского проекта, созданного исследовательскими институтами из 5 стран – Германии, Франции, Италии, Испании и Польши.