Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного исследовательским институтом IBRiS по заказу польского издания Onet.pl.
Так, около 66% поляков считают неправильным решение Конституционного суда страны, которым был усилен запрет абортов в Польше до почти полного.
На вопрос “Как вы оцениваете решение Конституционного суда?” 51,8% респондентов ответили, что считают его “явно неправильным”, а 14,1% – “скорее неправильным”.
“Однозначно хорошо” решение суда оценили 10,1% опрошенных, а “скорее хорошо” – 14,8%.
Еще 9% опрошенных затруднились с ответом.
В ходе опроса 68,8% респондентов поддержали идею проведения референдума о том, какими должны быть основания для абортов.
Против этого высказались 24% опрошенных, а 7,2% не определились с мнением.
Опрос для Onet был проведен Институтом рыночных и социальных исследований IBRiS. Выборка составила 1100 человек. Респонденты ответили на вопросы 27 октября. Опрос проводился методом телефонных стандартизированных компьютерных интервью (CATI).
СПРАВКА. IBRiS – польская неправительственная организация, занимающаяся исследованиями рынка и общественного мнения. Была основана в 2015 году. Учредитель и председатель правления – Марчин Дума.
Наиболее известные общенациональные проекты: рейтинг доверия к общественным деятелям, совместно с порталом onet.pl; социально-политические исследования в сотрудничестве с ежедневной газетой Rzeczpospolita.
С февраля 2019 года IBRiS является частью Европейского исследовательского проекта, созданного исследовательскими институтами из 5 стран – Германии, Франции, Италии, Испании и Польши.
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