Почти 70% украинцев оценивают экономическую ситуацию в стране как "очень плохую" или "достаточно плохую".

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 29 января по 3 февраля 2021 года.

Так, только 13,8% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении. А 69,8% придерживаются мнения, что события развиваются в неправильном направлении.

Кроме того, 69,2% опрошенных оценивают экономическую ситуацию в стране как “плохую” (“очень плохая” – 28,6%, а “достаточно плохая” – 40,6%). И только 1,8% респондентов оценили экономическую ситуацию как “хорошую”, а 0,1% – как “очень хорошую”.

В то же время 26% опрошенных оценивают ситуацию в экономике как “не плохую и не хорошую”.

Респондентам также предложили оценить уровень благосостояния их семей. В результате 43,2% опрошенных оценили уровень благосостояния как “очень” или “достаточно” плохой, 46,4% – как “не плохой и не хороший”. И только 6,7% опрошенных оценили уровень благосостояния как “хороший” или “очень хороший”.

Не слишком верят украинцы и в быстрые изменения в экономической сфере: только 6,9% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к лучшему. В то же время 7,8% надеются, что за это время изменится к лучшему уровень благосостояния их семьи.

Гораздо больше граждан ожидают ухудшения ситуации: 32,2% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к худшему, а 23,8% – что за это время изменится к худшему уровень благосостояния их семьи.

Наиболее распространенным оказалось мнение, что ситуация за 3 месяца существенно не изменится (соответственно 47,8% и 53,2% не ожидают изменений).

Что касается более отдаленной перспективы, то 19,7% опрошенных ожидают улучшения экономического положения в стране в ближайшие 2-3 года, а 25% – его ухудшения. Еще 21% респондентов не ожидают изменений в целом.

Улучшение уровня благосостояния семьи ожидают 20,8% опрошенных.

В ходе опроса 15,6% респондентов выразили мнение, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет.

В то же время 51,2% считают, что наша страна способна преодолеть их в более отдаленной перспективе, а 20% – что не способна их преодолеть.

Опрос проводился методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.