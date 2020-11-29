Местонахождение 69 украинских военных, которые несли службу на Донбассе, в настоящее время неизвестно. Их считают пропавшими без вести.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Руководитель офиса уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников боевых действий Наталья Зарецкая отметила, что Вооруженным Силам Украины на сегодня известно о 69 военных, которые считаются пропавшими без вести.

Поиски пропавших не прекращались, уверяют в Офисе президента. Их проводили силами полиции, военных, представителей общественных организаций. Поиски на временно оккупированных территориях осложнены из-за позиции боевиков.

“Основные сложности — с поисками на неподконтрольных территориях. Действия на временно оккупированных территориях согласуются в политическом формате через Трехстороннее контактную группу. И, к сожалению, сегодня получить разрешение и гарантию безопасности поисков не удается из-за позиции противоположной стороны”, — отметила Наталия Зарецкая.

Учет военных и гражданских, которые пропали в зоне проведения Антитеррористической операции, Операции объединенных сил, осуществляет СБУ. Однако единого реестра таких лиц пока нет. Такой реестр должна наполнять специальная комиссия, которая, по словам Зарецкой, может заработать весной 2021 года.

“Технически Единый реестр может быть создан и запущен в работу за полгода, если соответствующее финансирование будет предусмотрено”, — отметила Зарецкая.