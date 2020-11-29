Об этом сообщили в Офисе президента.
Руководитель офиса уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников боевых действий Наталья Зарецкая отметила, что Вооруженным Силам Украины на сегодня известно о 69 военных, которые считаются пропавшими без вести.
Поиски пропавших не прекращались, уверяют в Офисе президента. Их проводили силами полиции, военных, представителей общественных организаций. Поиски на временно оккупированных территориях осложнены из-за позиции боевиков.
“Основные сложности — с поисками на неподконтрольных территориях. Действия на временно оккупированных территориях согласуются в политическом формате через Трехстороннее контактную группу. И, к сожалению, сегодня получить разрешение и гарантию безопасности поисков не удается из-за позиции противоположной стороны”, — отметила Наталия Зарецкая.
Учет военных и гражданских, которые пропали в зоне проведения Антитеррористической операции, Операции объединенных сил, осуществляет СБУ. Однако единого реестра таких лиц пока нет. Такой реестр должна наполнять специальная комиссия, которая, по словам Зарецкой, может заработать весной 2021 года.
“Технически Единый реестр может быть создан и запущен в работу за полгода, если соответствующее финансирование будет предусмотрено”, — отметила Зарецкая.
- Ранее спецпред председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе посол Хайди Грау заявила об отсутствии прогресса по созданию плана действий для урегулирования ситуации на Донбассе.
- Последнее заседание ТКГ состоялось 25 ноября. По итогам в пресс-службе делегации Украины в ТКГ не информировали о каких-либо сдвигах в обсуждении ключевых вопросов, которыми занимается ТКГ. Было сообщено лишь об инициативе провести внеочередное заседание.