В середу, 14 квітня, підписати заяву запропонували на сайтах видань The New York Times та The Washington Post.

Одними з перших ініціативу підтримали власники компаній-гігантів Amazon, Google, BlackRock, Starbucks та Bank of America. Також заяву підтримали мережа магазинів Walmart (але не поставили підпис через політичні мотиви, – ред.), автомобільні компанії General Motors й Ford, стрімінговий сервіс Netflix, авіакомпанія Delta Air Lines й продуктова компанія Coca-Cola Co. Серед підписантів – 72 темношкірих бізнес-лідера. Особисто свої підписи поставили відомий інвестор Воррен Баффет та мільйонер Майкл Блумберг. Окрім них, заяву підписали представники компаній у сфері охорони здоров’я, технологій, некомерційних організацій.

Представники деяких організацій відмовилися підписувати заяву. Це відбулося після того, як вони висловили свою критичну позицію з приводу прийняття змін до виборчого законодавства, а влада того чи іншого штату пригрозила їм скасовуванням податкових пільг. Зокрема, так було з компаніями JPMorgan Chase, Walmart, Home Depot та іншими.

На сайті New York Times опублікували таку заяву:

Народний уряде, народе. Як американці, ми знаємо, що в умовах нашої демократії не варто очікувати згоди у всьому. Однак, незалежно від наших політичних поглядів, основа нашого виборчого процесу заснована на можливості для кожного з нас голосувати за кандидата, згідно з нашим особистим вибором. Всі ми відповідальні за захист права голосу та протидію будь-якому дискримінаційному законодавству чи мірам, які обмежують чи заважають будь-кому з виборців мати рівні та справедливі права на голосування. Аби американська демократія була реальною для кожного з нас, ми повинні забезпечити право голосувати кожному. Ми закликаємо всіх американців приєднатися до нас й зайняти безпартійну позицію на захист цього основоположного та фундаментального права.

Заяву ініціювали та поставили перші підписи генеральний директор American Express Кеннет Шено та генеральний директор фармацевтичної компанії Merck Кеннет Фрейзер. Вони закликали представників комерційного бізнесу підтримати заяву.

Представники бізнесу висловили думку про те, що “реформа голосування” – театр абсурду.

“Як лідери бізнесу, ми намагаємося зробити наші продукти та послуги максимально корисними та доступними. Ми прагнемо, аби наші клієнти використовували їх. Ми намагаємося розширити нашу клієнтську базу. Аналогічно в демократії, як наша, ми покликані прагнути до більш активної громадської участі й більш активного електорату. Наша основна ціль – зробити процес голосування простішим та зручним”.

Виборча реформа: проти чого виступають представники бізнесу

Наприкінці березня Республіканська партія, яка має більшість в штаті Джорджія, провела голосування за ускладнення правил голосування. Нововведення порівняли з “законами Джима Кроу”, які передбачають расове гноблення в США в період 1890 – 1964 років. Проти змін у законодавстві виступають представники Демократичної партії, президент і віцепрезидентка США, а також безліч правозахисних організацій.

Закон вводить нові вимоги до ідентифікації виборців для відкріпних бюлетенів, дає чиновникам право брати на себе функції місцевих виборчих комісій, обмежує використання урн для голосування та робить злочином підхід до виборців в черзі, щоб передати що-небудь на відстані понад 7,5 м (гроші, подарунки, їжу або воду).

Закон дає право чиновникам на рівні штату узурпувати повноваження окружних виборчих комісій, дозволяючи уряду штату, в якому домінують республіканці, потенційно дискваліфікувати виборців в районах, схильних до голосування за демократів. Наприклад, законодавці штату (республіканці) мають право сказати, що на якомусь окрузі вибори пройшли нечесно. У 2020 році найбільше претензій було до округу Фултон (Атланта). Там, в більшості, живуть темношкірі американці. Округ звинувачували в шахрайстві, бо більшість бюлетенів було за представників Демократичної партії;

будь-який громадянин штату має право подавати необмежену кількість скарг на право участі певних виборців. По суті, ті, хто голосують за республіканців, можуть писати скарги на тих, хто голосують за демократів, щоб останніх не пустили на виборчі дільниці;

заборонено використовувати урни для голосування за межами виборчих дільниць;

якщо виборець хоче проголосувати поштою, він зобов’язаний надати посвідчення особи – водійські права або ID-картку. Якщо цих документів немає – необхідно надати ксерокопію або електронне зображення прийнятної форми ідентифікації (наприклад, паспорта);

створення гарячої лінії по боротьбі з шахрайством, яка дозволяє людям анонімно скаржитися на імовірну шахрайську поведінку на виборчих дільницях.

Такі норми закону, найімовірніше, вплинуть на бажання громадян Джорджії приходити на вибори, тому що вони розумітимуть, що доведеться витратити більше часу і ресурсів. Як правило, за демократів в штаті голосують люди з низьким соціальним статусом і низьким доходом.

Республіканці говорили про те, що закон необхідний для підвищення довіри до виборів.

Президент США Джо Байден назвав закон “кричущим посяганням на Конституцію і чисту совість”. Серед “обурливих частин закону” Байден назвав: дострокове припинення голосування на кілька годин; жорсткі обмеження на подачу відкріпних посвідчень; надання води виборцям, поки вони стоять в черзі.

Він порівняв прийнятий закон з так званими законами Джима Кроу, які передбачали расову сегрегацію.

“Це Джим Кроу у 21-му столітті. Це повинно закінчитися. У нас є моральне і конституційне зобов’язання діяти. Я ще раз закликаю Конгрес прийняти Закон про права народу і Закон Джона Льюїса про просування виборчих прав, щоб полегшити всім, хто має право доступ до урн для голосування і запобігти посяганню на священне право голосу”, – заявив Байден.

Губернатор штату відповів на таку заяву Байдена. Він сказав, що не бачить спільного в прийнятому законі з “законами Джима Кроу”. За його словами, немає ніяких утисків в тому, що у виборців попросять пред’явити посвідчення особи.

Чому громадянська позиція представників бізнесу важлива

Після того, як нове виборче законодавство затвердили в штаті Джорджія, ще десяток штатів, де більшість мають представники Республіканської партії, вирішили піти тим же шляхом.

У 47 американських штатах законодавці внесли законопроєкти, спрямовані на ускладнення процесу голосування на виборах. Станом на 24 березня в 47 штатах було внесено 361 законопроєкт, що обмежує голосування на будь-яких виборах. Це на 43% більше, ніж місяцем раніше. Близько половини цих законопроєктів суттєво ускладнюють процес голосування поштою. При цьому, фактично кожен четвертий американець скористався таким способом на виборах президента США в листопаді.

Після цього представники бізнесу стали, по суті, лідерами громадської позиції щодо антидискримінаційного виборчого законодавства. Вони закликають виступити проти ускладнення процесу голосування, при цьому не говорять про приналежність до конкретної політичної партії.

Цікаво, що серед підписантів є компанії, які раніше були спонсорами Республіканської партії.

На минулих вихідних професор менеджменту Єльського університету Джеффрі Зонненфельд допоміг організувати телеконференцію за участю більш ніж 100 керівників корпорацій, вчених і юристів для обговорення пропозицій щодо обмеження голосування, включаючи закон Джорджії. Вони говорили про відмову від внесків на виборчу кампанію обраним посадовим особам, які намагаються обмежити голосування, і навіть про відмову від інвестицій для штатів, які приймають такі закони.

У відповідь на такі дії представників бізнесу, лідер Республіканської партії в Сенаті США Мітч МакКонелл сказав:

“Представникам бізнесу слід триматися якомога далі від політики”.

Після цього він сказав, що не зовсім правильно висловився та закликав представників бізнесу спочатку прочитати закон про вибори в Джорджії, й лише після цього критикувати його ц підписувати якісь петиції.