Около 80% американцев, в том числе более половины сторонников Республиканской партии, признают избранного президента Джо Байдена победителем на выборах в США.

Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства Reuters и исследовательской компании Ipsos.

Так, в минувшую субботу ведущие американские телеканалы и издания назвали бывшего вице-президента США Джо Байдена предполагаемым победителем президентской гонки.

Согласно последним данным, Байден пока получил 279 голосов выборщиков, в то время как действующий президент США Дональд Трамп располагает 217 голосами. Для победы на президентских выборах необходимо набрать 270 голосов выборщиков.

В нескольких штатах все еще продолжается подсчет голосов.

Согласно общенациональному социологическому опросу Reuters/Ipsos, который проводился с полудня субботы по вторник, 10 ноября, 79% взрослого населения США считают, что Джо Байден победил на выборах президента.

Еще 13% респондентов заявили, что имя победителя пока неизвестно. И только 3% считают Дональда Трампа победителем выборов.

Еще 5% сообщили, что не знают ответа на вопрос о том, кто победил на выборах.

Мнения респондентов несколько разделились в зависимости от их партийных предпочтений. Так, примерно шесть из 10 республиканцев и почти каждый демократ заявили, что победил Байден.

Опрос Reuters/Ipsos был частью более широкого исследования, которое длилось с пятницы по вторник. Оно включает в себя результаты опросов, проводившихся до того, как СМИ объявили Байдена избранным президентом США.

В частности, выяснилось, что 70% американцев (в том числе 83% демократов и 59% республиканцев) доверяют местным избирательным органам и уверены, что те “честно выполняют свою работу”.

Кроме того, 72% респондентов заявили, что кандидат, проигравший президентские выборы, должен признать поражение. А 60% опрошенных уверены, что в январе 2021 года, когда подойдет к концу президентский срок Трампа, состоится мирная передача власти в США.

В опросе Reuters/Ipsos, который проводился онлайн на всей территории США, приняли участие 1363 американца. С полудня субботы по вторник были опрошены 469 человек. Интервал достоверности опроса составляет около 5 процентных пунктов.