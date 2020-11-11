Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства Reuters и исследовательской компании Ipsos.
Так, в минувшую субботу ведущие американские телеканалы и издания назвали бывшего вице-президента США Джо Байдена предполагаемым победителем президентской гонки.
Согласно последним данным, Байден пока получил 279 голосов выборщиков, в то время как действующий президент США Дональд Трамп располагает 217 голосами. Для победы на президентских выборах необходимо набрать 270 голосов выборщиков.
В нескольких штатах все еще продолжается подсчет голосов.
Согласно общенациональному социологическому опросу Reuters/Ipsos, который проводился с полудня субботы по вторник, 10 ноября, 79% взрослого населения США считают, что Джо Байден победил на выборах президента.
Еще 13% респондентов заявили, что имя победителя пока неизвестно. И только 3% считают Дональда Трампа победителем выборов.
Еще 5% сообщили, что не знают ответа на вопрос о том, кто победил на выборах.
Мнения респондентов несколько разделились в зависимости от их партийных предпочтений. Так, примерно шесть из 10 республиканцев и почти каждый демократ заявили, что победил Байден.
Опрос Reuters/Ipsos был частью более широкого исследования, которое длилось с пятницы по вторник. Оно включает в себя результаты опросов, проводившихся до того, как СМИ объявили Байдена избранным президентом США.
В частности, выяснилось, что 70% американцев (в том числе 83% демократов и 59% республиканцев) доверяют местным избирательным органам и уверены, что те “честно выполняют свою работу”.
Кроме того, 72% респондентов заявили, что кандидат, проигравший президентские выборы, должен признать поражение. А 60% опрошенных уверены, что в январе 2021 года, когда подойдет к концу президентский срок Трампа, состоится мирная передача власти в США.
В опросе Reuters/Ipsos, который проводился онлайн на всей территории США, приняли участие 1363 американца. С полудня субботы по вторник были опрошены 469 человек. Интервал достоверности опроса составляет около 5 процентных пунктов.
- Ранее сообщалось, что назначенная Дональдом Трампом администратор Администрации общих служб, которая занимается вопросами функционирования федеральных учреждений, блокирует начало передачи власти новому президенту Джо Байдену.
- Джо Байден, который, по оценкам ведущих американских СМИ, одержал победу на выборах, считает позором нежелание главы Белого дома Дональда Трампа признать свое поражение.