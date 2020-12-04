Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”.
Социологи спрашивали у респондентов, поддерживают ли они массовое тестирование населения и обязательную изоляцию выявленных больных как способ борьбы с коронавирусом.
В итоге 79% опрошенных заявили, что поддерживают такую идею.
Противоположного мнения придерживаются 17% респондентов.
В эффективность такой меры, как массовое тестирование и изоляция, верят 73% респондентов, а не верят – 19%.
Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%. Сроки проведения: 27 ноября – 1 декабря 2020 года.
- Согласно этому же опросу, лишь 35% украинцев постоянно носят защитные маски для лица на фоне эпидемии коронавируса COVID-19 и карантинных ограничений.
- Более половины украинцев не намерены вакцинироваться от коронавируса COVID-19, если вакцина будет платной. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.