Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”.

Социологи спрашивали у респондентов, поддерживают ли они массовое тестирование населения и обязательную изоляцию выявленных больных как способ борьбы с коронавирусом.

В итоге 79% опрошенных заявили, что поддерживают такую идею.

Противоположного мнения придерживаются 17% респондентов.

В эффективность такой меры, как массовое тестирование и изоляция, верят 73% респондентов, а не верят – 19%.

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%. Сроки проведения: 27 ноября – 1 декабря 2020 года.