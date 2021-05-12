Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 23-27 квітня 2021 року.
Так, 77% опитаних переконані, що рішення про запровадження ринку землі в Україні повинно прийматися на всеукраїнському референдумі.
Не підтримують таку ініціативу про референдум лише 16% респондентів.
Крім того, 58% респондентів заявили, що однозначно готові взяти участь у такому референдумі, а 17% – скоріше б взяли участь.
Ще 20% – не брали б участі в референдумі.
64% опитаних із тих, хто взяв би участь у референдумі і визначився із відповіддю, проголосували б проти запровадження в Україні ринку купівлі/продажу земель сільськогосподарського призначення.
Водночас 36% – підтримали б цю ініціативу.
Під час опитування 79% респондентів висловилися проти надання іноземцям права купувати в Україні землі сільськогосподарського призначення.
Підтримують таку ініціативу лише 15%.
Соціологи з’ясували, що про відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення з 1 липня 2021 року знають дві третини опитаних (46% – багато чули про це, 32% – щось чули).
А 22% нічого по це не знають. Останніх більше серед наймолодших опитаних, мешканців міст, та тих, хто не має земельного паю.
Третина опитаних вважають, що найбільше вплинули на прийняття рішення про запровадження ринку землі президент Володимир Зеленський і Верховна Рада (по 32% респондентів).
І лише 12% вважають, що на це рішення вплинув Кабінет Міністрів.
Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2% .
- 31 березня минулого року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про ринок сільськогосподарських земель.
- У квітні його підписав президент України Володимир Зеленський. Законом передбачено, що з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі. При цьому, документом заборонено продаж державних та комунальних земель. А питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.
- У травні Конституційний суд України отримав подання від 48 народних депутатів щодо конституційності закону про ринок землі.
- 28 квітня народні депутати ухвалили закон “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин”. Це один з проєктів з пакету земельної реформи, що стосується земельної децентралізації, та покликаний повернути у комунальну власність землі місцевих громад за межами населених пунктів.