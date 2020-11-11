Почти 86% украинцев не поехали бы жить в Россию ни при каких условиях, даже если бы им давали 100 тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 17 по 24 октября 2020 года.

В ходе опроса у респондентов спрашивали, готовы ли они уехать на постоянное проживание в Россию, если бы им без каких-либо условий предоставили гражданство.

В итоге только 5,8% респондентов заявили, что уехали бы жить в РФ, а 91,7% не сделали бы этого.

И даже при условии получения $100 тысяч подъемных и гражданства в Россию согласны переехать только 10,3% опрошенных. При этом 85,9% респондентов не согласны на такой вариант.

Более охотно украинцы переехали бы жить в США и страны Евросоюза.

Так, 27,9% опрошенных переехали бы на постоянное проживание в США или Евросоюз, если бы им сейчас без условий предоставили соответствующее гражданство. В то же время 68,7% респондентов не пошли бы на такой шаг.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включались территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В ходе опроса проведено 1502 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6% для показателей близких к 50%, 2,2% – для показателей близких к 25%, 1,7% – для показателей близких к 10%, 1,1% – для показателей близких к 5%.