Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 2-3 февраля 2021 года.

Так, 89% респондентов сообщили, что поддерживают акции протеста с требованием снижения тарифов. И лишь 10% опрошенных высказались против.

Кроме того, 36% респондентов выразили мнение, что наибольшую ответственность за повышение тарифов несет Кабинет Министров Украины. Еще 29% возлагают ответственность на Верховную Раду, а 24% – на президента Владимира Зеленского.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.