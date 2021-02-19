Почти 90% украинцев поддерживают сокращение количества народных депутатов в Верховной Раде с 450 до 300.

Об этом свидетельствуют результаты совместного общенационального исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и центром социологических исследований SOCIS с 11 по 16 февраля 2021 года.

Социологи задали респондентам вопрос, как они относятся к предложению сократить количество народных депутатов в ВР.

В результате 89% опрошенных поддержали такую идею.

Еще 6,5% респондентов высказались против сокращения депутатского состава Парламента.

А 4,5% не смогли ответить на этот вопрос.

Стоит отметить, что в Раде зарегистрирован законопроект № 1017 “О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады и закрепления пропорциональной избирательной системы)”.

Этот документ был инициирован президентом Владимиром Зеленским.

В декабре 2019 года Конституционный суд Украины признал законопроект конституционным. КСУ пришел к заключению, что “уменьшение количества народных депутатов соответствует Основному Закону государства”, то есть Конституции.

В феврале 2020 года Рада 236 голосами поддержала документ в первом чтении.

Исследование проводилось по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий АР Крым и Донбасса. Метод сбора первичной социологической информации – телефонное интервью CATI (computer-assisted telephone interviews). Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город/село) и разделения страны на регионы. Всего было опрошено 3000 респондентов. Средняя продолжительность одного интервью составила 9 минут. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал) составляет +/- 1,8%.