Об этом свидетельствуют результаты совместного общенационального исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и центром социологических исследований SOCIS с 11 по 16 февраля 2021 года.
Социологи задали респондентам вопрос, как они относятся к предложению сократить количество народных депутатов в ВР.
В результате 89% опрошенных поддержали такую идею.
Еще 6,5% респондентов высказались против сокращения депутатского состава Парламента.
А 4,5% не смогли ответить на этот вопрос.
Стоит отметить, что в Раде зарегистрирован законопроект № 1017 “О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады и закрепления пропорциональной избирательной системы)”.
Этот документ был инициирован президентом Владимиром Зеленским.
В декабре 2019 года Конституционный суд Украины признал законопроект конституционным. КСУ пришел к заключению, что “уменьшение количества народных депутатов соответствует Основному Закону государства”, то есть Конституции.
В феврале 2020 года Рада 236 голосами поддержала документ в первом чтении.
Исследование проводилось по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий АР Крым и Донбасса. Метод сбора первичной социологической информации – телефонное интервью CATI (computer-assisted telephone interviews). Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город/село) и разделения страны на регионы. Всего было опрошено 3000 респондентов. Средняя продолжительность одного интервью составила 9 минут. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал) составляет +/- 1,8%.
- В январе этого года парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде окончательно принять президентский законопроект о сокращении количества народных депутатов с 450 до 300.
- Ранее #Буквы рассказывали, как заместитель главы фракции “Слуга народа” Давид Арахамия в онлайн-чате уговаривал “слуг” проголосовать за изменения в Конституцию относительно сокращения количества народных депутатов с 450 до 300.