Почти антирекорд: в Украине за сутки – 1106 новых больных COVID-19

В Украине по состоянию на 25 июля подтверждено 63 929 случаев COVID-19, за сутки обнаружили 1106 новых случаев.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

Всего от коронавирусной инфекции умерли 1590 человек, из них 19 – за последние сутки.

Выздоровели уже 35 497 человек, за сутки – 611.

Больше всего новых случаев обнаружили в Ровенской области – 143, Киеве – 129, Львовской области – 114, Одесской области – 97 и Ивано-Франковской – 85.