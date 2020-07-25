Covid-19 Украина

обновлено 25.07.2020 в 10:01

Всего:

63929(+1106)

Болеют:

26842(+1106)

Выздоровели:

35497(+611)

Умерло:

1590(+19)

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Почти антирекорд: в Украине за сутки – 1106 новых больных COVID-19

В Украине по состоянию на 25 июля подтверждено 63 929 случаев COVID-19, за сутки обнаружили 1106 новых случаев.

Суббота, 25 июля 2020, 09:30

COVID-19

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

Всего от коронавирусной инфекции умерли 1590 человек, из них 19 – за последние сутки.

Выздоровели уже 35 497 человек, за сутки – 611.

Больше всего новых случаев обнаружили в Ровенской области – 143, Киеве – 129, Львовской области – 114, Одесской области – 97 и Ивано-Франковской – 85.

  • В Украине потенциально могли инфицироваться коронавирусом COVID-19 132 тысячи человек.
Теги: Коронавирус, Украина, статистика

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