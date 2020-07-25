Почти антирекорд: в Украине за сутки – 1106 новых больных COVID-19

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.
Всего от коронавирусной инфекции умерли 1590 человек, из них 19 – за последние сутки.
Выздоровели уже 35 497 человек, за сутки – 611.
Больше всего новых случаев обнаружили в Ровенской области – 143, Киеве – 129, Львовской области – 114, Одесской области – 97 и Ивано-Франковской – 85.
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