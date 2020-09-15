Почти половина из зарегистрированных в Украине политических партий проигнорировали местные выборы. Всего об участии в выборах заявили 194 политические партии.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Центральной избирательной комиссии, сообщает комитет избирателей Украины (КИУ).

“Всего в Украине по состоянию на 1 января 2020 года было зарегистрировано 349 политических партий. Таким образом почти половина партий проигнорировали выборы”, – говорится в сообщении.

В то же время, об участии в предыдущих местных выборах 2015 года заявили 140 политических партий, почти на полсотни партий меньше, чем на выборах 2020 года.

Особенностью местных выборов 2020 года является участие в выборах значительного количества так называемых региональных политических партий. То есть, политических сил, которые выдвигают кандидатов только в пределах отдельных областей, районов и даже городов.

В частности, об участии в выборах заявили такие партии как “Ровно вместе”, “Херсонцы”, “Блок Кернеса – успешный Харьков”, “Партия Черновцов”, “Березанская громада”, “Белая Церковь вместе”, ВО “Черкасчане”, “Партия винничан”, “Патриоты Волыни”, “Родное Закарпатье”, “Николаевцы”, “Команда Днепра” и др.

“Количество партий, заявивших об участии в местных выборах значительно ниже, чем количество официально зарегистрированных партий. Основная причина этого – фиктивность значительного количества политических партий, которые существуют только на бумаге, однако участия в избирательных процессах фактически не принимают. Это касается как общенационального уровня, так и уровня местных советов”, – отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Он также добавил, что нужно учитывать тот факт, что не все из тех партий, которые заявили об участии в местных выборах, реально активно выдвигать кандидатов. Традиционно часть политических партий участвуют в выборах лишь для того, чтобы получить места в избирательных комиссиях и позже “перепродать” их в пользу более известных политических сил.