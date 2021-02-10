Почти половина украинцев поддерживают санкции, введенные против трех телеканалов – "112 Украина", NewsOne и ZIK, вещание которых было заблокировано.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 6-8 февраля 2021 года.

Так, 78% респондентов сообщили, что знают о применении санкций против телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK. Не знают о том, что президент Владимир Зеленский ввел в действие соответствующее решение СНБО, 21% опрошенных.

При этом 49% респондентов заявили, что поддерживают решение прекратить вещание указанных трех телеканалов. Не поддерживают такое решение 41% опрошенных.

Как отмечают социологи, с момента введения санкций уровень поддержки этого решения вырос с 42% до 49%. Зато количество критиков уменьшилось с 47% до 41%.

Среди опрошенных, которые знают о решении относительно санкций против телеканалов, уровень его поддержки еще выше (57%), а количество критиков меньше (37%).

В ходе опроса 72% респондентов заявили, что поддерживают введение государством санкций против физических и юридических лиц Украины, если их деятельность вредит интересам государства (46% однозначно поддерживают, 26% – скорее поддерживают).

При наличии доказательств причастности этих лиц к террористической деятельности или сепаратизму уровень поддержки санкций против них возрастает до 85% (67% – однозначно поддерживают, 18% – скорее поддерживают).

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Что известно о санкциях против телеканалов Козака

Как сообщалось, указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года. Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционная платформа — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным владельцем медиаактивов, которые связывают с председателем политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”. В тот же вечер некоторые операторы кабельного телевидения перестали транслировать эти телеканалы.

Реакция на введение санкций была неоднозначной. К примеру, спикер парламента Дмитрий Разумков их не поддержал, потому что не получил нужной информации от спецслужб. К тому же Козак имеет основания для обжалования этого решения в суде.

Партия “Оппозиционная платформа – За життя” в парламенте объявила, что инициирует импичмент президенту из-за введения санкций.

Глава нацсоюза журналистов Сергей Томиленко встал на защиту телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK и заявил, что намерен обратиться в международные институты. Он заявил, что это — наступление на свободу слова. За это его раскритиковали коллеги из других СМИ, а некоторые даже предложил лишить его должности.

Общественные организации и представители экспертного сообщества заявили, что санкции против телеканалов не представляют угрозы свободе слова, поскольку эти каналы являются инструментами иностранного влияния и составляют системную угрозу информационной безопасности Украины.

По словам Данилова, санкции были введены после того, как Служба безопасности Украины собрала основания для этого. Пятый президент и лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с успешной спецоперацией по раскрытию преступных схем Козака.

Так же введения санкции приветствует посольство Соединенных Штатов Америки.