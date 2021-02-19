Почти половина украинцев выступают против идеи двойного гражданства с другими странами.

Об этом свидетельствуют результаты совместного общенационального исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и центром социологических исследований SOCIS с 11 по 16 февраля 2021 года.

Социологи задали респондентам вопрос, как они относятся “к идее разрешить украинцам иметь двойное гражданство с другими странами”.

В результате 48,6% опрошенных высказались против такой идеи (поддержали тезис о том, что “украинцы должны иметь только одно гражданство – украинское, а все остальное – нарушение закона”).

Еще 17,4% респондентов придерживаются мнения, что “украинцы могут получать двойное гражданство прежде всего стран Евросоюза, США, Канады, но с запретом иметь двойное гражданство с Россией”.

В то же время 27,8% опрошенных заявили, что “украинцы могут получать двойное гражданство любой другой страны, включая Россию”.

Еще 5,8% опрошенных не смогли ответить на вопрос.

(На видео – с 13:30)

Исследование проводилось по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий АР Крым и Донбасса. Метод сбора первичной социологической информации – телефонное интервью CATI (computer-assisted telephone interviews). Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город/село) и разделения страны на регионы. Всего было опрошено 3000 респондентов. Средняя продолжительность одного интервью составила 9 минут. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал) составляет +/- 1,8%.