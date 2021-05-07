Майже половина українців погоджуються, що Друга світова війна була розв’язана внаслідок змови Адольфа Гітлера та Йосипа Сталіна про поділ сфер впливу у Європі та укладення пакту "Молотова-Ріббентропа".

Про це свідчать результати загальноукраїнського опитування, що було проведене Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року.

Так, 48% респондентів погодилися із цим твердженням.

Не погодилися з цим 29%, ще 23% не визначилися з відповіддю.

“З цією тезою погоджується більшість українців у Західному, Центральному та Південному регіонах, у Східному ж регіоні приблизно однакова кількість тих, хто погоджується і хто не погоджується з тезою про спільну відповідальність двох диктаторів за розв’язування Другої світової війни”, – зазначається у результатах опитування.

Серед наймолодшої вікової категорії респондентів (18–29 років) погодилися з цим твердженням 50%, не погодилися – 22%. Серед усіх інших вікових категорій більшість також погодилася з цією тезою, хоч розрив між згодними та незгодними ставав меншим із зростанням віку респондентів.

Ця ж думка переважала серед електоратів усіх партій, окрім “ОПЗЖ”.

Майже половина респондентів (46%) також згодні з тим, що СРСР не зміг би виграти війну проти нацистської Німеччини без допомоги західних союзників із антигітлерівської коаліції.

Не погоджуються з цим 35% опитаних, ще 19% – не визначилися.

“З цим погоджується більшість мешканців Західного регіону, а в Центральному, Південному та Східному регіонах баланс думок майже однаковий. Молодь більш схильна погоджуватися з цією думкою (серед групи 18–29 років 51% погоджується, 29% – ні), аніж старші покоління (серед людей, старших за 60 років, із цим погоджуються 43%, а не погоджуються – 39%)”, – сказано в результатах дослідження.

Крім того, з’ясувалося, що 62% українців вважають діяльність Йосипа Сталіна як історичного діяча негативною для України. З цим погоджується більшість мешканців у всіх регіонах: на Заході та в Центрі так вважають 78% та 69% громадян, на Півдні та в Центрі – по 45%.

У Південному та Східному регіонах дещо більше (близько 35%) вважають діяльність Сталіна наскільки позитивною, настільки й негативною. Переважно позитивною його діяльність вважають 12% жителів Сходу, а в інших регіонах – ще менше.

Опитування проводилося в усіх регіонах України за винятком незаконно окупованого Криму та окремих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2021 респондента віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.