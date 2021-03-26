Майже порівну українців виступають на підтримку та проти ідеї відновлення водопостачання до незаконно окупованого Росією Криму.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 23-24 березня 2021 року.

Так, 45% респондентів заявили, що підтримують ініціативу відновлення подачі води до тимчасово окупованого Криму.

Водночас 48% опитаних не підтримують таку ідею.

Відносно більше прихильників відновлення постачання на півострів – серед жителів Сходу та Півдня України, виборців “Опозиційної платформи – За життя”.

Найменше – серед жителів Києва та західних регіонів України, виборців “Європейської Солідарності” та “Голосу”.

Під час опитування 68% респондентів підтримали тезу, що Україна повинна використовувати усі можливості для повернення Криму до складу України.

Водночас 21% опитаних висловилися за те, щоб змиритися з переходом півострова під контроль РФ.

Як зазначають соціологи, “з 2014 року поступово зростає кількість тих, хто за повернення Криму до складу України”.

Одне із запитань опитування стосувалося російської агресії.

71% респондентів заявили, що вважають Росію агресором щодо України.

Водночас 22% дотримуються протилежної думки. Найбільше останніх серед мешканців Сходу, виборців “Опозиційної платформи – За життя”.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Варто зазначити, що Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал. Сім років тому, 27 лютого 2014 року почалася відкрита фаза окупації Кримського півострова російськими військами. 1 березня 2014 року Російська Федерація офіційно прийняла рішення про введення своїх військ на територію України. Після захоплення Криму Росією поставки води на півострів припинили.