Почти все киевское метро покрыли 4G

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
“Сегодня Киевстар, Vodafone Украины и lifecell запустили 4G сразу на 23 станциях киевского метро. Остается только станция “Теремки”, на которой 4G появится до конца декабря. Эта станция новая, и ее подключение требует больше времени”, – говорится в сообщении.
По информации Минцифры, проект по обеспечению доступа к высокоскоростному Интернету долго не мог начаться из-за “бюрократических препятствий и отсутствия местной политической воли”.
В Министерстве также рассказали об интересных фактах о 4G в киевском метро:
- уже сейчас каждый день 4G-Интернетом в среднем пользуются почти 300 тысяч абонентов всех трех операторов;
- вместе абоненты мобильных операторов уже использовали в “подземке” более 400 терабайт трафика. Такого объема хватило бы, например, на 30 лет непрерывного просмотра видео в высоком качестве;
- средняя скорость 4G в метро превышает 40 Мб/с.
- Напомним, первой станцией, где появилась связь 4G, стала станция “Академгородок”. Запуск состоялся 5 марта.