Почти все киевское метро покрыли 4G

На 45 из 46 станциях киевского метро и в тоннелях между ними есть скоростной мобильный интернет 4G. То есть покрыта почти вся столичная "подземка".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

“Сегодня Киевстар, Vodafone Украины и lifecell запустили 4G сразу на 23 станциях киевского метро. Остается только станция “Теремки”, на которой 4G появится до конца декабря. Эта станция новая, и ее подключение требует больше времени”, – говорится в сообщении.

По информации Минцифры, проект по обеспечению доступа к высокоскоростному Интернету долго не мог начаться из-за “бюрократических препятствий и отсутствия местной политической воли”.

В Министерстве также рассказали об интересных фактах о 4G в киевском метро:

уже сейчас каждый день 4G-Интернетом в среднем пользуются почти 300 тысяч абонентов всех трех операторов;

вместе абоненты мобильных операторов уже использовали в “подземке” более 400 терабайт трафика. Такого объема хватило бы, например, на 30 лет непрерывного просмотра видео в высоком качестве;

средняя скорость 4G в метро превышает 40 Мб/с.