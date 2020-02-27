Маколей Калкин заявлен в списке актеров, которые будут сниматься в десятом сезоне сериала-антологии "Американская история ужасов".

Об этом сообщил шоураннер Райан Мерфи.

Для Калкина это будет первая большая роль в сериале.

Также в картине снимутся Кэти Бейтс, Лесли Гроссман, Билли Лурд, Адина Портер, Лили Рэйб, Анжелика Росс и Финн Уиттрок.

Стоит отметить, что в десятый сезон вернутся главные герои антологии Сара Полсон и Эван Питерс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #AHSSeason10 Публикация от Ryan Murphy (@mrrpmurphy) 26 Фев 2020 в 7:50 PST



В видео, которое опубликовал Мерфи, играет трек Орвилла Пека Dead of Night, что может расцениваться как отсылка к теме шоу.