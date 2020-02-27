Об этом сообщил шоураннер Райан Мерфи.
Для Калкина это будет первая большая роль в сериале.
Также в картине снимутся Кэти Бейтс, Лесли Гроссман, Билли Лурд, Адина Портер, Лили Рэйб, Анжелика Росс и Финн Уиттрок.
Стоит отметить, что в десятый сезон вернутся главные герои антологии Сара Полсон и Эван Питерс.
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В видео, которое опубликовал Мерфи, играет трек Орвилла Пека Dead of Night, что может расцениваться как отсылка к теме шоу.
- В сентябре на кабельном телеканале AMC вышел 9-й сезон сериала “Американской истории ужасов”. Один из главных персонажей — реальный серийный убийца Ричард Рамирес, на счету которого с 1984 по 1985 год было 13 убийств, 5 покушений и 11 изнасилований. Убийца был арестован и отправлен в тюрьму за свои преступления в 100-м эпизоде сериала.